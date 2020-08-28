Son Dakika: Beşiktaş, Altınordu'dan ayrılan 21 yaşındaki Atakan Üner'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Altınordu'dan ayrılan Atakan Üner'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ALTYAPI MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Kırmızı lacivertlilerin 2018'de Yukatel Denizlispor'dan 4 yıllığına transfer ettiği 21 yaşındaki Atakan, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı. Atakan, Ümit Milli Takım'da 5 kez, U18 ve U16'da 3'er kez ay-yıldızlı formayı terletti.