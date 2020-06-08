Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37, motorine ise 32 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

08.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:23

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 37, motorine ise 32 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

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BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,75'ten satılan benzinin litre fiyatı 6,12 liraya yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 5,78 liradan 6,15 liraya, İzmir'de ise 5,82 liradan 6,19 liraya çıkacak.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 5,37 liradan 5,69 liraya, Ankara'da 5,42 liradan 5,74 liraya, İzmir'de ise 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.