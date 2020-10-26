Son Dakika: Ateşkesin başladığı saatten itibaren Ermenistan, Azerbaycan şehirlerine 200'den fazla saldırı düzenledi

Dün üzerinde anlaşılan ve 08:00'de yürürlüğe giren Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki geçici insani ateşkes, diğer iki ateşkeste olduğu gibi Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ermeni ordusunun sadece dört dakika sonra Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirmesi ile ateşkes son buldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, söz konusu duruma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

200'DEN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Hacıyev paylaşımında, ateşkesin başladığı saat 08.00'den itibaren Ermenistan ordusu, Azerbaycan şehirlerine 200'den fazla saldırı düzenlediğini belirterek, "Ermenistan'ın insani ateşkese rıza göstermesi sadece ikiyüzlülük." dedi.

ERMENİSTAN ÖNCEKİ ATEŞKESLERİ DE İHLAL ETMİŞTİ

Buna göre, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.