Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık

Ermenistan dün ikinci kez ateşkesi ihlal ederken, iki ülke arasındaki çatışmalar yeniden başladı. Ermeni ordusunun sivil yerleşim yerlerine gece saatlerinden başlattığı saldırılar devam ediyor. Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Hızı bölgesine atılan füze havadayken imha edilirken, olası bir sivil kaybın da önüne geçildi.

FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ

Görüntülerde, ikiye ayrılan füzenin boş araziye düştüğü görüldü. Azerbaycan ordusu füzenin türünü belirlemek için inceleme başlattı.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli bir haber verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aliyev, "Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Hudaferin Köprüsü üzerinde Azerbaycan bayrağını kaldırdı. Helal olsun Azerbaycan halkına. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

KÖRPÜ, CEBRAİL BÖLGESİNDE BULUNUYOR

Aras Nehri üzerinde bulunan Hudaferin Köprüsü, sürekli olarak Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Cebrail bölgesine bağlı. Hudaferin Köprüsü'ne, Güneydeki ve kuzeydeki Azerbaycan Türklerini ayırdığı için Hasret Köprüsü de deniliyor.

ERMENİSTAN İÇİN STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMLİYDİ

Öte yandan Azerbaycan bayrağının dikildiği Hudeferin Köprüsü'nin Ermenistan için stratejik önemi de var. İran sınırında bulunan bu köprü, Ermenistan güçlerinin lojistik geçişi için oldukça önem arz ediyordu.

ERMENİSTAN İŞGALİ ALTINDAYDI



Hudaferin Köprüsü uzun bir zamandır Ermenistan işgali altında bulunuyordu.