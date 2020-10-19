Son Dakika: Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Teknik direktör Ömer Erdoğan ve 14 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Akataş Hatayspor'un Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Süper Lig'in 6. Haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta belirtilen sayının altına düşmüş olması ve karantina süreleri de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabaka Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ERZURUM MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

Hatay ekibinin 5. haftadaki BB Erzurumspor maçı da aynı nedenden dolayı oynatılamamıştı.

MAÇ 24 EKİM'DEYDİ

Ankaragücü ile Akataş Hatayspor Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Ankara'da kozlarını paylaşacaktı.