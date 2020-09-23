Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI, 3'Ü SERBEST BIRAKILDI

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SALDIRIYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili şüphelilerin kapıyı zorladıkları anlara ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda şüphelilerin sağlık çalışanlarıyla tartıştıkları ve kapıyı yumrukladıkları görüldü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Öztaş (31) ve kardeşi Fırat Öztaş (25) yakınları tarafından otomobil ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Öztaş, canlandırma odasında 1 saat 16 dakika süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fırat Öztaş, yapılan müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Ahmet Öztaş'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Ahmet Öztaş'ı görmek isteyen yakınları, buna izin verilmemesi üzerine tepki gösterdi, arbede yaşandı. Öfkeli kalabalık, canlandırma odasının kapısına yüklenerek saldırı girişiminde bulundu.

Sağlık çalışanları ise kapının arkasında sedyelerle barikat kurarak, kapının açılmaması için uğraştı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, öfkeli grubu hastaneden uzaklaştırdı.