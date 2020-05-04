Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

NE OLMUŞTU?

Sanık Özgür Tarhan'ın avukatları geçtiğimiz mart ayındaki duruşmada, müvekkillerinin doktor olduğunu, Kovid-19 salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için tahliye edilmesi gerektiğini savunmuştu. Karaman Ailesi'nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme, dosyada beklenilen adil tıp raporunun gelmediğini hatırlatarak tahliye talebini reddetmiş ve duruşmayı 4 Mayıs'a ertelemişti.