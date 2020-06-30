Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi

AK Parti'de parti içi görev değişikliğine gidildi. Milletvekilleri Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri; Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın görevlerine devam etmesine karar verildi.

ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Millî Futbolcu, Teknik Direktör, Sporcu; Futbol hayatına Altay'da başladı. Sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa RedDiamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya)de oynadı. 1992 yılından 2008 yılına kadar Millî Takımın değişmez oyuncusu oldu ve Millî Takımlar formasını 127 defa giydi. 1993 Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. 1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcu oldu. Yine İngiltere'ye transfer olan, Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcudur. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kupasının kadrosunda yer alarak 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk futbolcusudur. Japonya'da en iyi yabancı futbolcu ve Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçildi. 2002 Dünya Kupası'ndaki başarılarından dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na sahip oldu. Ayrıca Almanya'nın ünlü ansiklopedisi Fussballer tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli 1000 futbolcusu arasında gösterildi. Futbolculuk kariyerini Almanya'da bitirerek teknik direktörlük kariyerinde çeşitli kulüplerde görev aldı ve son olarak Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevinde bulundu.

Özalan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ALİ ŞAHİN KİMDİR?

Ali Şahin, 2 Ocak 1970'te Gaziantep Nizip'te doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Safiya'dır. Uluslararası İlişkiler Uzmanı; Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve yüksek lisansını yaptı.

Fiziksel Engelliler Vakfı Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezini kurdu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) çalışmalarına katıldı. Taraf, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde dış politika eksenli yorumlar yazdı. Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve Urduca bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.