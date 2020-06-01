Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek

Kamu bankaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası bugünden itibaren geçilen yeni normalleşme sürecine katkı sunmak amacıyla 4 başlıkta destek paketi açıkladı.

Açıklanan pakette, Kovid-19 pandemisinden bunalan ve tatile gitmek isteyen vatandaşlara da sürpriz destek geldi. Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile aylık %0,67 faizle finansman sunulacak.

TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

4 bankadan ortak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla; Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.

TATİL DESTEK KREDİ KARTI UYGULAMASI

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacaktır. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacaktır."