Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu

Edremit'te 17 yaşındaki bir genç, yol kenarındahenüz belirlenemeyen bir sebeple öldüğü belirlendi.

Kırsal Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar sonrasında olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde yerde hareketsiz yatan gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

17 yaşındaki gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ileri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan araştırmada ölen kişinin 17 yaşındaki E.A. olduğu belirlendi.