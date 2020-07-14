Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hazine arazilerinde tarım yapan ve pancar üreten 20 bin çiftçiye bugün 122 milyon 593 bin liralık avans desteğinin hesaplarına yatacağını duyurdu.

14.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:28

600 köyde 575 dekar hazine arazisinde tarım yapan ve pancar üreten çiftçilere ağustos ayında yapılacak 122 milyon liralık avans ödemesi bugün hesaplarına yatacak.

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BAKAN ALBAYRAK TWITTER'DAN DUYURDU

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, müjdeyi şu sözlerle verdi: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun"

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

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