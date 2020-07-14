Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor

600 köyde 575 dekar hazine arazisinde tarım yapan ve pancar üreten çiftçilere ağustos ayında yapılacak 122 milyon liralık avans ödemesi bugün hesaplarına yatacak.

BAKAN ALBAYRAK TWITTER'DAN DUYURDU

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, müjdeyi şu sözlerle verdi: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun"

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;