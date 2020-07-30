Son Dakika: 1200 hakim-savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacak

Kurban Bayramı öncesinde Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız" diyerek sevindirici gelişmeyi duyurdu.

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"1100 İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMI YAPACAĞIZ"

"Bayram öncesi iki güzel haber vermek istiyorum. 100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım'da gerçekleştireceğiz.

"TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum."