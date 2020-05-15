Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Ankara'da sosyal mesafe kuralına uymayarak sokakta yakan top oynayan gençler, mahallelinin tepkisine neden oldu. Polisin geldiği gören gençler koşarak evlerine kaçtı.
15.05.2020 01:53 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:32
Ankara'da bir grup genç akşam saatlerinde, koronavirüs tedbirlerine uymayarak yakan top oynadı. Mahallelinin de tepki gösterdiği gençler, polislerin gelmesiyle kaçarak evlerine gitti.
20 KİŞİ TOP OYNADILAR
Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, akşam saatlerinde sokakta yakan top oynamaya başladı. Mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİS SOKAKTAKİ VATANDAŞLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Polis ekibinin sokağa gelmesinin ardından grup hızla dağılarak evlerine koşmaya başladı.Megafondan anons yapan polis vatandaşlara, "Çoluk çocuk, kundaktaki bebeğe kadar herkes maskesiz şekilde dışarıda. Tekrar geldiğimizde görünen olursa cezai işlem uygulanacak, arkadaşlar" sözleriyle tepki gösterdi.