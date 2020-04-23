Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Adana'da aşırı alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı. Polis ve sağlık ekipleri tarafından uyandırılamayan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü.
23.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:23
Adana'da sokağa çıkma yasağına rağmen aşırı alkollü olarak kaldırımda sızan vatandaş, polis ve sağlık ekipleri tarafından uyandırılamayınca ambulansla hastaneye götürüldü.
AMBULANS ÇAĞRILDI
Seyhan ilçesindeki Girne Bulvarı'nda, sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye gezen motorize yunus ekipleri, Sabancı Merkez Camii'nin karşısındaki kaldırımda bir vatandaşın hareketsiz yattığını fark etti. Nabzının attığı belirlenen vatandaş için ambulans istendi.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN UYANDIRALAMADI
Gelen sağlık ekiplerinin aşırı derecede alkollü olduğunu tespit ettiği vatandaş tüm çabalara rağmen uyandırılamadı. Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, ambulansla hastaneye götürüldü.