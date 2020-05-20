Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden elde edinilecek bir kod ile şehirler arası yolculuk yapılabileceğini belirten Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşların da kaymakamlıklardan 1 ay geriye dönmemek şartıyla izin alabileceğini açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma yasaklarının Haziran ayında da devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Bilim Kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Daha da gevşetilmiş olacak. Yeni dönemde özellikle üzerinde durduğumuz riskli gördüğümüz hasta, yaşlı, kronik hasta grubumuzu daha kontrol etmek istiyoruz.

Onları ve büyüklerimizi bu anlamda biraz güvene almak istiyoruz. O nedenle o yaş grubuna ve kronik hasta grubuna biraz daha kısıtlamalar devam edebilir. Bu Bilim Kurulunun önerisi, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmiş olacak. Sokağa çıkma anlamında kronik hastalarımız ve büyüklerimizle ilgili kısmen olabilir"