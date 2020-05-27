Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, balkonundan kendilerini uyaran vatandaşı tehdit etti
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarı çıkan 2 kişi, kendilerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiyi seni oradan atsam haksız mıyım diyerek tehdit etti.
İstanbul Zeytinburnu'nda bir vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini evinin balkonundan uyaran vatandaşı, "Ben şimdi çıksam seni oradan aşağı atsam haksız mıyım?" sözleriyle tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEHDİT EDİLEN VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ OLDU
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24. Aralık Sokak'ta saat 20.30 sıralarında, Ramazan A. (27) ve Yusuf I. (27) isimli kişiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı. Bunun üzerine kısıtlamaya uymayan kişileri gören Özcan Ö. (52) evinin balkonundan uyarıda bulundu. Ramazan A. ve Yusuf I., kendilerini uyaran Özcan Ö.'yü tehdit etti. Özcan Ö. ise daha sonra polisi arayarak tehdit edildiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.
GÖZALTINA ALINDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan kişileri gözaltına alırken, Özcan Ö.'de ifade için Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.
PARA CEZASI UGULANDI
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerin ve Özcan Ö.'nün ifadesi alınırken, karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Ramazan A. ve Yusuf I.'ya toplam 6 bin 364 lira para cezası kesildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Ramazan A. ve Yusuf I.'nın Özcan Ö.'yü tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerin, Özcan Ö.'yü Neden beni çekiyorsun. Ben şimdi çıksam seni oradan aşağı atsam haksız mıyım diyerek tehdit ettiği görülüyor.