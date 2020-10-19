Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar
19.10.2020 09:53 | Güncelleme: 19.10.2020 10:46
Bursa'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Kamyonet kasasında taşınan piknik masasına karşılıklı oturan 2 kişinin tavla keyfi yaptığı o anlar görenleri şaşırttı.
Bursa'da kameralara yansıyan ilginç anlar, trafikteki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan kamyonetin kasasındaki piknik masasına oturan kişiler, çevredekilerin dikkatini çekti. Masayı gören çevredekiler bir kez daha dönüp baktığında ise gözlerine inanamadı. Dikkatli bakıldığında piknik masasına oturan iki kişinin tavla oynadığını fark edildi.
TAVLA KEYFİ KAMERALARA YANSIDI
Rahatlıklarıyla herkesi şaşırtan ikilinin tavla keyfi bir süre daha devam etti. Yapacağı hamleyi düşünürken geriye yaslanan, yaptığı hamle ile keyfi yerine gelen iki kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.