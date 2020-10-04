Şoförü güvenlik görevlisine çarpan MHP'li vekil, veryansın etti: Şahsıma iftira kampanyası hazırlandı

Ergezen için TBMM'de düzenlenen törenin ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Araç girişinin yasak olduğu alana girmek isteyen ve Meclis İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi, belediye personeline çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen güvenlik görevlisinin yardımına çevredekiler koştu. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MHP'li Erkan Haberal, Twitter'dan konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Merhum Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak maksadıyla Kocatepe Camii'ne gittiğim esnada müessif ve münasebetsiz bir olay yaşanmıştır. Resmî otomobilimi kullanan şoför arkadaşımla Camii'ye giriş esnasında Büyükşehir Belediyesi ANFA görevlisinin son derece kaba ve kırıcı muamelesine maruz kaldım. Önce otomobilimin camına ANFA görevlisinin eliyle vurarak hakeratamiz bir davranışıyla karşılaştım.

"GÖREVLİ ŞOFÖRÜME FİİLİ MÜDAHALEDE BULUNDU"

Bir provokasyon ihtimaline karşılık soğukkanlılık ve sağduyuyla hareket ettim ve otomobilden inip yürüyerek Cenaze Namazı'nın kılınacağı alana intikal ulaştım. Arkasında ANFA görevlisinin önyargılı ve tahammülsüz muamelelerinin şöförümü hedef alarak devam ettiğini, hatta fiili müdahalede bulunduğunu namaz sonrası öğrendim.

"ŞAHSIMA İFTİRA KAMPANYASI HAZIRLANDI"

Doğal olarak da şoförüm tepkisini gösterip otomobili sürünce orada görevli bulunan bir şahsa çarpmış, bunun üzerine da şahsıma iftira kampanyası hazırlanarak sosyal medyadan servis edilmiştir. Olay tamamen bundan ibarettir. ANFA görevlisinin yetkisi olmadan otomobille girişime menfi şekilde müdahil olması, sonrasında bilgim ve dahilim olmadan otomobilimin kurulan bariyerlerin açık kısmından girme teşebbüsü istenmeyen görüntülere yol açmıştır.

"GÖREVLİ, OLAYIN YEGANE SORUMLUSUDUR"

Özellikle gelişmelerden son derece üzgün olduğumu paylaşmak isterim. Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve takibat devam etmektedir... Ayrıca bir anlık dikkatsizlikle otomobilin temas ettiği ilgili güvenlik görevlisinin müsebbibi tamamıyla ANFA görevlisidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi de hasseten iletiyorum...Kamuoyunun takdirlerine konuyu arz ediyorum... DÜZELTME: Sehven Hacı Bayram yerine Kocatepe yazmışım. İlginize sunarım"

"VANDALLIK MEŞRUİYET KAZANDI"

Haberal ilerleyen saatlerde paylaşımlarına şu şekilde devam etti: "Sakince olup biteni anlatıp tasvip etmediğimi beyan ettim; ağza alınmaz hakaretlere maruz kaldım. TBMM'nin resmi aracı sivil insanlarca yumruklandı, devletin memuru tehdit edildi. Hoş olmayan ve yakışmayan bir olay vuku buldu. (ben araçta yok iken). Vandallık meşruiyet kazandı devletin emniyet güçlerinin yerine kendini konumlandıran sivil insanlar Anfa tarafından sokağa sürüldü. Dahası şahsım olayın içinde yokken kameraya çekip ismimle servis edenlerin, o görüntülerin başlangıcını yayınlamak da boyunlarının borcudur. Anfa gibi belediyece kurulmuş güvenlik şirketlerinin diğer güvenlik şirketlerinden hiçbir farkı olmayıp yol kapatıp kendilerince paralel bir yapılanmanın uygulamacıları olamazlar. Suçlu olmasalar araya hatırlı insanlar koyup özür dilemek istemezler"