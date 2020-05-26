Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in, Fatih Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi.

26.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:09

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi.

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Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü.

REAL MADRİD'E SICAK BAKMIYOR

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.