Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı

Sivas Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bahçesinde oynayan çocuklar çatıdan yavru kerkenez kuşunun düştüğünü gördü. Yavru kerkenezi düştüğü yerden alan çocuklar kutuya koyarak yiyecek ve su verdi.

ŞAHİNE BENZETTİLER

Apartman sakinlerinden Adem Tuncer, kuşu ilk olarak atmaca ve şahine benzettiğini belirterek, "Bahçeye çıktığımda kuşun düştüğünü gördük. Bizde belediyeye haber verdik. Yarası var mı bilmiyoruz. Yuvasına geri koyulabilir mi bilmiyorum. Koruma altına alınması için göndereceğiz." dedi.

YAVRU KERKENEZ, YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Adem Tuncer'in kızı Ravza (12) ise ilk defa böyle bir kuş gördüğünü belirterek, "Bahçede yün yaparken bir anda yünlerin altında gördük. Daha sonrada yetkililere haber verdik." diye konuştu. Yavru kerkenez Adem Tuncer tarafından daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK YERLERDE OLDUKÇA YAYGIN GÖRÜNÜYOR

30-35 cm boyunda gündüz avlanan yırtıcı bir kuş türü olan kerkenez, Türkiye'de yüksek yerlerde oldukça yaygın görülüyor. Kuş, fare ve köstebek avlayarak beslenen, 14 farklı türü olan kerkenez 70 yıldan fazla yaşamasıyla biliniyor.