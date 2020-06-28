Sırp polisinin mülteci gençlere şiddeti kamerada

Sırbistan üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan mültecileri yakalayan Sırp güvenlik güçlerinin mülteci gençlere uyguladığı şiddetin görüntüleri Sırbistan'da gündemi değiştirdi.

Tepki çeken görüntüler, ilk olarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen Sırp Piskoposu Pavle Bhali, çok mahcup olduğunu ve Sırp güvenlik güçlerinin mültecilere uyguladığı fiziki ve psikolojik şiddeti kınadığını açıkladı. Görüntülerde, Sırp güvenlik güçlerinin mülteci gençleri darbettiği kameralara yansıdı. Öte yandan, güvenlik güçlerinin gençlere küfür ettikleri ve aşağıladıkları da duyuldu.