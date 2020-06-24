Selena dizisi ile tanınan ve birçok dizide ve sinemada yer alan Sinan Çalışkanoğlu Güldür Güldür ile herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Peki, Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Sinan Çalışkanoğlu kaç yaşında, nereli? Sinan Çalışkanoğlu hayatı ve biyografisi!

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ocak 1978

Kaç yaşında: 42 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,76 m

Sinan Çalışkanoğlu, 26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezi'nde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı Sırlar Dünyası/Sır Kapısı adlı dizi ile yaşayan Sinan Çalışkanoğlu; Kertenkele, Bir Yastıkta, Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Türk Malı, Hayat Bilgisi, Selena, Bir İstanbul Masalı, Göktaşı, İlk Buluşma, Güldür Güldür, Batlır gibi yapımlarda yer aldı.

2007'de oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlendi ve 2010'da boşandı. 2013 yılında ise yine kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenen Sinan Çalışkanoğlu, 2015 yılının son aylarında boşandı. 21 Nisan 2018 yılında Çiğdem Şen ile üçüncü evliliğini yaptı.

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU FİLMOGRAFİ

2005 Beyza'nın Kadınları

2006 Polis Haluk

2008 Kirpi Polis Memuru

2008 Osmanlı Cumhuriyeti

2010 İncir Reçeli

2013 Sabit Kanca

2014 İncir Reçeli 2

2018 Göktaşı

2019 Mucize 2: Aşk

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU TV PROGRAMLARI

2004 En Son Babalar Duyar

2002 Sırlar Dünyası

2003 Bir İstanbul Masalı

2003 Hayat Bilgisi

2004 Görünmez Adam

2005 Ters Köşe

2005 Davetsiz Misafir

2006-2009 Selena

2010 Türk Malı

2011 Yahşi Cazibe

2011-2013 Şanslı Masa

2012 Türk'ün Uzayla İmtihanı

2013 Bir Yastıkta

2013 Kapış Kapış

2013 Gurbette Aşk

2013 Bir Yastıkta Gurbette Aşk

İşler Güçler Serkan

2014-2016 Kertenkele

2015-2016 Elin Oğlu

2017 Klavye Delikanlıları

2017-2019 İlk Buluşma

2019 Efsane Aile