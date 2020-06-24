Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Sinan Çalışkanoğlu kaç yaşında, nereli? Sinan Çalışkanoğlu hayatı ve biyografisi!
Başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, oyunculuğu ve performansı ile dikkat çekiyor. Sinan Çalışkanoğlu kaç yaşında, nereli? Sinan Çalışkanoğlu hayatı ve biyografisi! Sinan Çalışkanoğlu kimdir?
Selena dizisi ile tanınan ve birçok dizide ve sinemada yer alan Sinan Çalışkanoğlu Güldür Güldür ile herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Peki, Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Sinan Çalışkanoğlu kaç yaşında, nereli? Sinan Çalışkanoğlu hayatı ve biyografisi!
SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 26 Ocak 1978
Kaç yaşında: 42 yıl yaşında
Nereli: İstanbul
Boy: 1,76 m
Sinan Çalışkanoğlu, 26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezi'nde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı Sırlar Dünyası/Sır Kapısı adlı dizi ile yaşayan Sinan Çalışkanoğlu; Kertenkele, Bir Yastıkta, Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Türk Malı, Hayat Bilgisi, Selena, Bir İstanbul Masalı, Göktaşı, İlk Buluşma, Güldür Güldür, Batlır gibi yapımlarda yer aldı.
2007'de oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlendi ve 2010'da boşandı. 2013 yılında ise yine kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenen Sinan Çalışkanoğlu, 2015 yılının son aylarında boşandı. 21 Nisan 2018 yılında Çiğdem Şen ile üçüncü evliliğini yaptı.
SİNAN ÇALIŞKANOĞLU FİLMOGRAFİ
2005 Beyza'nın Kadınları
2006 Polis Haluk
2008 Kirpi Polis Memuru
2008 Osmanlı Cumhuriyeti
2010 İncir Reçeli
2013 Sabit Kanca
2014 İncir Reçeli 2
2018 Göktaşı
2019 Mucize 2: Aşk
SİNAN ÇALIŞKANOĞLU TV PROGRAMLARI
2004 En Son Babalar Duyar
2002 Sırlar Dünyası
2003 Bir İstanbul Masalı
2003 Hayat Bilgisi
2004 Görünmez Adam
2005 Ters Köşe
2005 Davetsiz Misafir
2006-2009 Selena
2010 Türk Malı
2011 Yahşi Cazibe
2011-2013 Şanslı Masa
2012 Türk'ün Uzayla İmtihanı
2013 Bir Yastıkta
2013 Kapış Kapış
2013 Gurbette Aşk
2013 Bir Yastıkta Gurbette Aşk
İşler Güçler Serkan
2014-2016 Kertenkele
2015-2016 Elin Oğlu
2017 Klavye Delikanlıları
2017-2019 İlk Buluşma
2019 Efsane Aile