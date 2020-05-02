Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasıyla çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşların bir araya gelmesini önlemek için konserler iptal edildi ve bu süreçte herkesin evlerinde kalmaları gerektiği söyledi. Sevilen şarkıcı Simge Sağın ise getirilen tüm tedbirlere uyarak kendini evinde karantinaya aldı. Evden çıkamadığı için Instagram üzerinden yayınlanan canlı yayınlara konuk olan Sağın, karantina sürecinden çok etkilendiğini anlattı.

"VİDEOLARIMI İZLERKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Cosmopolitan'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk olan şarkıcı, karantina sürecinden bahsederken "YouTube'a koyduğumuz videoları izlerken hüngür hüngür ağladım. 'Ne olacak bizim bu halimiz? Ne zaman sahneye çıkacağım? Bu süreç ne zaman bitecek' diye" dedi.

"İLİŞKİLERİMİN ÇOĞUNDA ALDATILDIM"

Geçtiğimiz günlerde de Hakan Gence'in YouTube kanalının konuğu olan Simge Sağın aşk hayatıyla ilgili cesur açıklamalar yaparak şunları söylemişti: ''İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş. Bana çok hayran olanlar, Simge'yi pijamayla görünce belki de o noktada olmuyor. Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum."