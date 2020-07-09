Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi

Birlikte olduğu dönemde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvuran Sıla, arkadaşı Özer Arkun'la arkadaşlığını Arkun'un sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sonlandırdığını açıkladı.

09.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:25

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarından sonra sanat camiasında bir şiddet olayı daha yaşandı. Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.'yi dövdüğü iddia edildi.

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Sıla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımında, 'ama', 'fakat' demeden mağdur olan kadının tarafında olduğun belirterek "Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi de kamuoyu ile paylaşmak isterim" diye yazdı.

"ŞİDDET, BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEK BELLİ Kİ"

Sıla Gençoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün müzisyen arkadaşım Özer Arkun'un bir kadına karşı işlediği şiddet suçunun haberini aldım. Bu kadar yakınımda, yıllardır birlikte işlere imza attığımız ve şiddetin emaresini görmediğim birinin yaptıkları karşısında hayret, dehşet, şaşkınlık, üzüntü ve öfke içindeyim. "Ama" "Fakat" demeden mağdur kadının tarafında olduğumu, elimden ne gelirse de yapmaya hazır olduğumu, Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi de kamuoyu ile paylaşmak isterim. Şiddet, hiç ummadığımız yerlerden çıkıp bizi şaşırtmaya devam edecek belli ki... Bize düşen dilsiz şeytanlara dönüşmemek."