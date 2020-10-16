Sıkıntı duası nedir? Sıkıntı duası Türkçe okunuşu nedir? Arapça okunuşu nedir? Ne anlama gelir?

İslam alemi için büyük önem taşıyan dualar araştırılmaktadır. Bunların arasında sıkıntı duası da bulunmaktadır. Peki sıkıntı duası nedir? Türkçe ve Arapça okunuşunu nasıldır?

SIKINTI DUASI NEDİR?

"Sıkıntılı iken "Hasbünallah ve ni'mel-vekîl" deyiniz!

*"Sıkıntılı iken "Hasbünallah ve ni'mel-vekîl" deyiniz!"

Hz. Sa'd (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki; "Balığın karnında iken, Zü'n-Nûn'un (Yûnus aleyhisselâmın) yaptığı duâ şu idi:

Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn.

Allâh'ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim." Bununla duâ edip de icâbet görmeyen yoktur.

Sıkıntı için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.)

"Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm'i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir."

*Bir sıkıntıya düşünce, "Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim" diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.

Hz. İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu:

Lâilâhe illâllâhü'l-azîmü'l-halîmü, Lâilâhe illallâhu rabbü'l arşi'l-azîm. Lâilâhe illâllâhü rabbü's-semâvâti verabbü'l-'ardı verabbü'l-'arşi'l-kerîm.

"Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır."