Siğil duası nedir? Siğil nedir? Neden çıkar? Nasıl geçer? Siğil dua ile tedavisi mümkün müdür?

Siğil birçok kişinin başına gelen ve tedavisi gelişen tıpla mümkün olan bir hastalıktır. Elde, yüzde veya vücudun birçok yerinde deri veya mukozadaki bir açıktan giren insan papillom virüsünün, orada kalıcı hâle gelerek çoğalması şeklinde oluşur. Peki siğil neden çıkar? kimlerde sıklıkla görülür? tedavisi nasıl gerçekledştirilir? Siğil dusaı nedir?

SİĞİL NEDİR? NEDEN OLUR?

Siğil birçok kişinin başına gelen ve tedavisi gelişen tıpla mümkün olan bir hastalıktır. Elde, yüzde veya vücudun birçok yerinde deri veya mukozadaki bir açıktan giren insan papillom virüsünün, orada kalıcı hâle gelerek çoğalması şeklinde oluşur. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde çabukça üreyebilir ve tedavi edilmediği sürece kolay kolay geçmez.

Siğil bir virüsten kaynaklanır. İnsan papillom veya HPV denilen virüs, deri ya da mukozalara bulaşınca, deride siğil dediğimiz sonuçlara sebebiyet veriyor. Bu virüsün 200'den fazla çeşidi vardır. İnsan papillom virüsünün her biri, vücudun farklı yerlerinde farklı siğillere neden olur. Örneğin elde veya yüzde çıkan siğille, genital bölgede çıkan virüs birbirinden farklıdır. Fakat bunların hepsinin kökeni aynıdır.

SİĞİL KİMLERDE ÇIKAR?

Siğil genelde çocuklarda ya da gençlerde çıkar. Özellikle çocuklarda sürekli travmaya maruz kalan ellerde veya ayaklarda, virüsün gireceği bir kapı meydana gelir. Ve virüs, herhangi bir ortamda bu kapıdan deri içerisine girerek orada çoğalır ve büyüyerek nohut büyüklüğünde bir siğil meydana gelebilir. Çocuklarda veya gençlerde başka bölgelerde de siğiller çıkabilir.

HPV virüsü deriye girdiği zaman, vücudun bağışıklık sistemiyle karşılaşır. Eğer o kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse, o zaman virüs çoğalarak kendi DNA'sını üretmesi konusunda telkin edemiyor ve virüs meydana gelemiyor. Fakat bağışıklık sistemi zayıfsa veya kanser, kortizon, böbrek nakli gibi hastalıklar nedeniyle tedavi gören kişilerde –ki bu kişilerin bağışıklık sistemleri zayıflamıştır– siğil daha kolay bir şekilde ortaya çıkabilmektedir.

SİĞİL TIBBİ TEDAVİLERİ NELERDİR?

Siğilin çıktığı dokuyu yok etmeye yönelik tıbbi tedaviler mümkündür. Laktik asit türünden sürme esaslı ilaçların lokal olarak uygulanması ile virüsü yok etmek mümkün olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek siğili öldürmek de sıkça uygulanan yöntemlerdir. Siğil dokusunu elektrokotel ile yakma seçeneği de mevcuttur. Lazerle yakma yöntemi de yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. Krioterapi ise, sıvı nitrojen gazını özel aparatlarla siğil dokusunu dondurarak parçalanma yöntemiyle siğil yok edilebilir.

SİĞİLİN DUA İLE TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Peygamber efendimizin eşlerinden birinin elinde siğil çıkması üzerine, ona bir dua okumasını söylemiştir. Bu duayı okuduktan sonra siğilin iyileştiği rivayet edilmektedir. Bu dua, Temren (siğil) duası olarak bilinmektedir. Ayrıca ikinci bir dua daha rivayet edilmiştir ki bunun da siğili kuruttuğu bilinmektedir.

1. Siğil Duası:"Em ebremu emren fe inna mübrimün."

Anlamı: Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.

2. Siğil Duası: Allahümme müsağğira'l-kebiri ve mükebbira's-sağiri sağğir ma bi."

Anlamı: Büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah'ım! Bu bendekini (siğilleri) küçült.

SİĞİLLER BULAŞICI MIDIR?

El ve ayak siğillerinin dokunarak bulaşması çok zor bir ihtimaldir. Fakat siğili kanattıktan sonra ona dokunmak, virüsün açık yaranızla temas etmesi hâlinde veya deri dokunuzdaki zayıf bir bölgeden size bulaşması mümkündür. Kişinin kendisi de bundan etkilenebilir ve bu virüs vücudunda yayılabilir. Fakat genital siğillerin ciddi anlamda bulaşıcı olduğu bilinmektedir.