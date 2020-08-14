Sigaranın zararları nelerdir? Elektronik sigara zararları nelerdir? Sigarayı bırakmanın vücuda faydaları

Sigaranın insan vücuduna zararları oldukça fazladır. Bu durum pasif içiciler için de geçerlidir. Sigara akciğerleri oldukça zedeliyor ve insan ömrünü kısaltıyor. Peki sigaranın zararları nelerdir, e-sigaranın zararları nelerdir, pasif içicilik nedir, sigara bağımlılığı nasıl oluşuyor, bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz?

SİGARA NEDİR? SİGARANIN TARİHÇESİ

Sigara, inceltilmiş tütünün kağıda sarılmasıyla üretilen, dumanı çekilerek tüketilen, vücuda oldukça zararları olan bir nesnedir. Günümüzde sigara çok yaygın olarak tüketilmektedir. Sigara ilk olarak 18. yüzyılda İspanyol denizciler tarafından Amerika'dan Avrupa'ya getirildiği düşünülmektedir. Sigara, sigara paketinin içerisinde yer almaktadır. Genellikle bir paket içerisinde 20 tane olacak şekilde satılır.

Sigara çok zararlı bir nesnedir. Sigara yüzünden her sene dünya genelinde 6 milyon kişi yaşamını yitirmektedir. Yani her 10 ölümden birisi sigaradan olmaktadır.

ELEKTRONİK SİGARA (E-SİGARA) NEDİR?

Elektronik sigara, tütün ve tütün içeren nesnenelere duyulan bağımlılıktan kurtulmak ya da zararlarını azaltmak amacıyla kullanılan elektronik bir cihazdır. Kısaca e-sigara olarak yazılır. Bazen elektronik puro ürünleri de aynı manada kullanılır. Elektronik sigaranın normal sigaraya nazaran daha az zararlı olacağı düşünülüyor. Fakat uzmanların yaptığı açıklamaya göre e-sigara'nın da oldukça zararı vardır.

Elektronik sigara cihazında duman yerine buhar oluşturmaktadır. E-sigara kullanan kullanıcı ise içerisinde çeşitli maddeler bulunan bu buharı içine çekmektedir. Yani e-sigara da normal duman bulunmuyor, buhar bulunur. Buharda nikotin maddesi de bulunabilir. Fakat nikotinsiz olanları da vardır.

Sigaranın zararları

SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sigaranın sayılamayacak kadar zararı vardır. Tüm dünyada zararı tescillenmiş bir üründür. Aşırı kullanımının ölüme yol açtığı sigaranın zararlarını paylaşalım. Aşağıdan sigaranın bilindik tüm zararlarını okuyabilirsiniz.

Sigaranın Zararları (Maddeler Halinde):

1-) Sigaranın en çok zarar verdiği organ Akciğer'dir. Akciğerleri ciddi derecede zedeler. Zamanla ciğerlerin kararmasına yol açar. Nefes almayı zorlaştırır. Nefes darlığına sebep olur.

2-) Sigara insan cildini bozar ve tahrişlenmesine yol açar.

3-) Sigara içmek dişlerin kirlenmesine, beyazlığının gitmesine sebep olur.

4-) Çok sigara içenlerde gırtlak ve nefes borularında iltihaplanma, zarar görme oluşur. Gırtlak kanserine yol açabilir. Diğer tüm kanserlerin oluşmasına sebep olabilir.

5-) Ağızda tat alma duyusu eksilir. Sigara içenlerin yemeklerden aldığı tat seviyesi azalır.

6-) Kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açar.

7-) Beyin hastalıkları, Alzheimer gibi hastalıklara yol açar. Gençken etkisi görülmese de yaşlanınca Alzheimer olma ihtimalini yükseltir.

8-) Sigara içmek gözleri de bozar. Görme problemlerine sebep olur.

9-) Sigara içenlerin vücudu normal insanlara göre daha fazla yorulur. Sigara içenlerde uykusuzluk, stres, sıkıntı hep daha fazla olur. Meslek hayatında performans düşüklüğüne yol açar.

10-) Sigara içenlerde kısırlık, çocuk düşürme gibi durumlar olabilir. Hamile kadınların kesinlikle sigara içmemesi gerekir.

Sigaranın en bilindik 10 zararı bu şekildedir. Elbette daha sayılamayacak kadar birçok zararı vardır. Fakat en fazla bilindik zararlarını sizlere aktardık. Bu zararlar kapsamında sigarayı bırakmalı, çevremizde içenler varsa bırakmasına yardımcı olmalıyız.

ELEKTRONİK SİGARA (E-SİGARA) ZARARLARI NELERDİR?

Elektronik sigaranın da bazı dezavantajları ve zararı vardır. Fakat normal sigara göre biraz daha az zararı vardır denilmektedir. Ama yine de bu ürünü de kullanmayı doktorlar tavsiye etmiyor. Şimdi e-sigaranın zararları nelerdir ona bakalım.

E-Sigaranın Zararları (Maddeler Halinde):

1-) Elektronik sigara nefes darlığına yol açar. 2012 yılında yapılan bir araştırmada 10 dakika e-sigara kullanımının nefes alıp-verme esnasında hava yolu direncini (nefes darlığını), sigara kullanmayanlarda %182'den %206'ya, sigara kullananlarda %176'dan %220'ye çıkardığı görülmüştür.

2-) E-Sigara elektronik bir cihaz olduğundan düzgün tasarlanmadığı taktirde bazı problemler oluşturabilir.

3-) Pasif içiciler için kısmen tehlike oluşturmaz. Fakat dışarı verilen buhar içerisinde bir miktar nikotin bulunabilir.

4-) Bu cihazlar zaman zaman sensör arızası yapabilir. Kısa süreli bu arızalarda cihaz aşırı ısınma yapabilir. Bu da cihazın bozulmasına yol açabilir.

5-) E-sigaralar elektronik aletler olduğu için kullanımında ve şarj esnasında patlamalar oluşabilir. Bu patlamalardan yangınlar ve yaralanmaya yol açan olaylar olabilir.

Elektronik sigaranın en bilindik zararları ve dezavantajları bu şekildedir. Kısmen normal sigaraya göre daha az zararlı olduğu düşünülmektedir.

E-SİGARANIN NORMAL SİGARA GÖRE BAZI AVANTAJLARI

E-Sigara normal sigara gibi zararlı değildir. Bu bakımdan sigaraya göre bazı avantajları vardır. Bunlar şu şekilde:

- Normal sigarada yer alan kanserojen maddeler e-sigarada kısmen bulunmuyor.

- Duman yerine buhar ürettiği için karbon monoksit gibi binlerce kimyasal içeriği etrafa yaymaz.

- Etraftakiler için kısmen zararsızdır. Çünkü duman yerine buhar çıkartmaktadır. Pasif içicilik için kısmen sorun teşkil etmez.

- Yangın çıkartma tehlikesi daha azdır.

PASİF İÇİCİLİK NEDİR?

Pasif içicilik, sigara içmeyen bir kişinin sigara içenlerin yanında bulunup onların dumanını istemeden de olsa teneffüs etmesidir. Yani pasif içici olan bir kişi sigarayı normal şekilde içmez veya çekmez. Lakin sigara içen başka birisinin o sigaradan çıkan dumanı teneffüs ederse bu pasif içicilik olmuş olur. En az sigara içenler kadar zararlıdır. Hatta bazı uzmanlara göre pasif içici olanlar daha çabuk rahatsızlanıyor. Çünkü direkt dumanı içine aldıkları için bu daha zararlı olarak görülmektedir.

Pasif içicilik birçok hastalığa sebep olmaktadır. Pasif içicilik genellikle arkadaş ortamlarında, kapalı alanlarda, yolculuk esnasında oluşabiliyor. Bu bakımdan kişinin pasif içici olmaması için yanında sigara içenleri uyarması gerekmektedir. Yanından uzaklaşmasını sağlamasıdır. Aksi taktirde istemeden de olsa pasif içici konumuna gelir.

SİGARA BAĞIMLILIĞI NASIL OLUŞUR?

Bir kere içmekle bir şey olmaz demeyin. Sigarayı içmeye başladığınızda vücudunuz sigaranın içindeki maddeleri sürekli almak isteyecektir. Bu bakımdan bir kereden bir şey olmaz şeklinde asılsız cümleler kurulmamalıdır.

Sigara bağımlılığı, sigaranın içinde bulunan maddelerin vücuda girmesi sonucunda bu maddelere alışan vücudun sürekli olarak bu maddeleri almak istemesiyle oluşur. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin vb. maddelerin bazıları vücudumuzda eser miktarda yani az da olsa bulunur. Lakin dışarıdan sigara ve tütün ürünleri kullanımıyla vücudumuzdaki bu nikotin değerlerini arttırmış oluruz. Bundan dolayı vücudumuz bu maddelere doymaz ve sürekli almak ister. Böylelikle de sigara bağımlılığı oluşmuş olur. Bırakması da zor olur. Fakat elimizden geldiğince çaba gösterirsek bağımlı olduğumuz sigarayı bırakabiliriz.

Bir kere içmekten bir şey olmaz diyenler çıkabilir. Fakat riske girmeye değmez. Arkadaş ortamına uyup da sigaraya başlamamalı, yanımızda içenleri de pasif içici olmamak adına uyarmalıyız.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Sigarayı bırakmak için birtakım tedavi yöntemleri vardır. Ama en önemlisi sigarayı bırakacak kişinin iradeli olmasıdır. İnsan kendi kafasında sigarayı bırakacağına dair kesin net kararlar almalıdır. Kişi iradeli olursa zararlı olan sigarayı bırakmış olur.

Sigarayı Bırakmak İçin Bazı Tedavi Yöntemleri:

1-) Kişinin iradeli olması gereklidir. Sigarayı bırakacak kişinin kafasında bırakacağına dair söz vermesi gerekir.

2-) İlaç tedavisine başvurulabilir. Bazı ilaçlar sigarayı bırakmak için ciddi oranda katkı sağlıyor.

3-) Sigarayı bırakmak isteyen kişi, Sağlık Bakanlığının da desteğiyle ALO 171 sigarayı bırakma hattını arayabilir ve yapılacak ne varsa üşenmeden yapmalıdır.

4-) Replasman tedavisi yapılabilir. Sigara bağımlısı kişiye dışarıdan nikotin bantları verilebilir. Nikotin sakızı da verilebilir. Bu ürünler kişinin nikotin alma ihtiyacını giderir. Haliyle sigara bağımlısı zamanla normal sigara içmeyi bırakabilir. Ardından zamanla da bu ürünlerin kullanımını azaltır.

SİGARAYI BIRAKMANIN VÜCUDA ETKİLERİ NELERDİR?

Sigara bağımlısı kişi sigarayı bırakınca birden kilo alabilir. Fakat bu durum tamamen doğaldır. Çünkü sigarayı bırakmak isteyen insan sigara yerine ağzında sakız çiğneme, yemek yeme, içecek içme gibi şeyleri arttırabilir, sigara içmek metabolizmayı arttırır, haliyle sigara bırakıldığında metabolizma da yavaşlamış olur, sonuç itibariyle kilo alımı artar ki bu gayet doğaldır. Bu bakımdan sigarayı bırakan kişi kilo alabilir. Ama aldığı bu kiloları zamanla tekrar geriye verir. Çünkü burada önemli olan sigarayı bırakmaktır. Sigara bırakıldıktan sonra kilo alınsa da tekrardan bu kilolar sağlıklı şekilde spor yapılarak verilebilir.

Sigara bırakıldıktan sonra vücuda giren binlerce kimyasal madde tekrar vücuda alınmaz. Haliyle akciğerlerde ve diğer organlarda gözle görülür şekilde düzelmeler meydana gelir. Dişlerdeki sararma azalır. İskelet ve kemik sisteminde iyileşmeler görülür. Sigarayı bırakmak kanser riskini de azaltır. Vücudun tekrardan yenilenmesinde etkili olur.

En önemlisi de kalp krizini azaltır. Yani sigarayı bırakan kişide kalp krizi geçirme oranı ciddi şekilde azalır. Sigarayı bırakmak yaşlanınca meydana gelen Alzheimer gibi bazı rahatsızlıkların oluşmamasında rol oynar.

SİGARA HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR?

Sigara içmek birçok hastalığa yol açar. En çok da kanser riskini arttırır. Sigaranın yol açtığı hastalıklar şu şekilde:

Akciğer kanseri

Bronşiyal kanser

Gırtlak kanseri

Burun ve yutak kanseri

Yemek borusu kanseri

Karaciğer kanseri

Pankreas kanseri

Böbrek kanseri

Lösemi

Mesane kanseri

Meme kanseri

Rahim ağzı kanseri

Diyabet

Kangren

Diş çürüklüğü

Kısırlık

Bel ve sırt ağrıları

Erken yaşlanma

Alzheimer

TÜRKİYE'DE SİGARADAN VEFAT EDENLERİN ORANI KAÇTIR?

Dünya Sağlık Örgütü WHO'ya göre Türkiye'de vefat eden erkeklerin %30 'u, vefat eden kadınların ise %12 'si sigaradan ölmektedir.