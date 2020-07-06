Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
İngiltere Premier Lig'de İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.
06.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:15
BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti.
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Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olarak tarihteki yerini alan karşılaşmada Manchester ekibini konuk olduğu Southampton'a 1-0 mağlup olmuştu.
3 MAÇTAN 1'İ ŞİFRESİZ
İngiltere'de yeni tip koronovirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayınlanması kararlaştırılmıştı.