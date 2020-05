Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Haberler.com / Özel Haber

Sanatçı Sezen Aksu'nun İstiklal Marşı'nın şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un bir dönem yaşadığı evi satın alıp restore ettikten sonra bir güzellik merkezine kiraya verdiği iddialarına yalanlama geldi. İddiaların muhatabı olan güzellik merkezinin sahibi Safiye Turan, 3 başlıkta incelenen iddialara açıklık getirdi.

Turan, "Burasının tarihi eser olduğu, tabelasız bir işletme olduğum ve mahallenin benden rahatsız olduğu iddialarının hiçbiri doğru değildir" dedi.

"BURASI TARİHİ ESER DEĞİL"

Haberler.com'un ulaştığı Safiye Turan, söz konusu binanın kendisinden önce de iş yeri olarak kullanıldığını ve tarihi eser olmadığını dile getirdi. Turan, "Buranın benden önceki kiracısı 35 kişilik bir reklam ajansı! Burası ruhsatlı zaten iş yeri olan bir binaydı. Tüm izinleri vardı ve kontrol edildi" dedi.

'TABELASIZ İŞLETME' İDDİALARINA YANIT

Güzellik merkezinin tabelasız bir işletme olduğu iddialarına "Belediye her zaman her binaya tabela asmaya izin vermez" diyerek yanıt veren Turan, "7 yıldır kendi markam ile hizmet vermekteyim. Her zaman bütün süreçlerimi resmi yollarla yürüttüm. Boğaz görünümlü olan bu binaya iş yeri olsanız bile tabela asma hakkınız yok. Bu problem değil, sorun teşkil eden bir şey değil, yasa dışı değil! Nedense 'tabelasız işletme' olarak sanki yanlış bir şey yapıyormuşum gibi lanse ediliyor. Tırnak içinde 'güzellik salonu' yazılarak sanki ayıp bir şey yapıyormuşum gibi gösteriliyor. 4 şube işleten, vergisini veren, istihdam sağlayan, 18 yıldır çalışan, kendi markasını kurmuş bir iş insanıyım. Durduk yere profesyonel mesleğim yüzünden nasıl suçlandığımı anlayamıyorum" diye konuştu.

"MAHALLELİ İLE ARAM AŞIRI DERECEDE İYİ"

Mahalle halkının kendisinden rahatsız olduğu iddialarının da asılsız olduğunu dile getiren iş insanı Turan, "İnsanın komşularıyla arası kötü olunca huzuru mu olur? Bütün mahalle ile tanışıyoruz, manavım burada, bakkalım burada, fırınım burada, kedilerimi götürdüğüm veterinerim burada, bütün müşterilerim iş yerimin yanındaki otoparkı kullanıyor, sokağımdaki bütün kedileri mahalle ile birlikte besliyoruz, herkes yeni doğan annesiz kedileri bana getiriyor. Mahallem ve sokağım bana destek olmak için imza topluyor. Haberlerde çıkan, hakkımda "mahalleli rahatsız" gibi önermeler sanki yaptığım işin ayıp bir şey olduğunu vurgulamaz için ortaya atılan asılsız bir iddia" şeklinde konuştu.

Turan ayrıca, fotoğraflarının ve açık adresinin yayınlanmasından ötürü evinin etrafında kendisini rahatsız etmek üzere yaşadığı mahalleden olmayan kişilerce rahatsız edildiğini dile getirdi.

AKSU: EV BENİM DEĞİLDİR

Öte yandan iddialar üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Minik Serçe, "Haberlere konu olan ev benim değildir. Bir paralel sokaktaki başka bir evdir. Mehmet Akif Ersoy'un söz konusu bu evde 1908- 1912 yılları arasında yaşadığı, Üsküdar Belediyesi tarafından tespit edilmiş ve üzeri levhalanmıştır" dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İNCELEME YAPTI

Söz konusu haberlerin basına sızması sonrası Üsküdar Belediyesi, işletmeye yetkili isimleri göndererek bir inceleme yaptı. İncelemenin ardından ruhsat başvuru süreci iptal edildi ve iş yeri mühürlendi.

Safiye Turan konuyla ilgili olarak "Hiçbir kusuru bulunmayan işletmem, hakkımda çıkan asılsız haberler yüzünden mühürleniyor. Ben bir iş insanıyım, tek başıma başarılar elde ediyorum, Almanya'da eğitim aldım ve ülkeme döndüm, vergisini veren başarılı bir işletme sahibiyim. Yalan haberler yüzünden başıma gelenlere bakın" şeklinde konuştu.