Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi

Son günlerde özel hayatıyla ilgili iddialardan dolayı gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın, 1,5 yıllık sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı ileri sürülmüştü.

"MESAFELER İLİŞKİNİN DAHA UZUN SÜRMESİNE YETMEDİ"

Hürriyet'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Şeyma Subaşı, söz konusu iddialar hakkında ilk kez konuştu. Subaşı, "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şeyma Subaşı, "Senia'nın faturalarını ödemekten sıkıldığı için ilişkisi noktaladığı" iddiasına ise değinmedi.

"ÖZGÜR KUŞ" NOTUYLA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerinin ardından bir fotoğrafını "Özgür kuş" notuyla paylaşmıştı. Şeyma'nın, Instagram hesabından Guido Senia olan fotoğraflarının bir kısmını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın "Özgür kuş" notuyla paylaştığı fotoğraf