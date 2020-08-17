Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı

Evinde parti vererek komşularını rahatsız ettiği ve evine polis baskını düzenlendiği söylenen Şeyma Subaşı, yayınladığı videoyla hakkındaki iddialara yanıt verdi.

17.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:37

Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan Şeyma Subaşı'nın fazla gürültüden dolayı evinde verdiği partiye polis baskını düzenlendiği iddia edildi. Kısa sürede gündem olan Subaşı, sosyal medya hesabından video yayınlayarak iddiaları yalanladı.

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EVİNİ POLİS BASTI İDDİASI

İddiaya göre: Subaşı, cuma akşamı yakın arkadaşlarıyla evinin bahçesinde parti düzenledi. Çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı. Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu.

"BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMADI"

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bir videoya yayınlayarak "Siz yalan haber yapmaya ben de hiç işim yokmuş gibi size cevap vermeye devam edeyim. Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını diye haberler gördüm. Lütfen inanmayın böyle bir şey yaşanmadı" dedi.