Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım ve hareketle sürekli gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı'nın, İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrılarak iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Guido Senia ile fotoğraflarını paylaşarak söz konusu iddiaları yalanlayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabının hikayeler kısmından da bir açıklama yaptı.

"MEHMET BENİM ABİMDİR"

Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamada, "Daha ne kadar saçmalayacaksınız acaba. Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Bari bir doğrusunu sorun araştırın sonra atın ortaya. Her yalan habere cevap mı vereceğiz. (Güzel, kaliteli, renkli instagram storylerimin yerine su saçma açıklamayı yapmak zorunda bıraktınız okuyun alın hemen sileceğim. Devam edeceğim renkli storylerimize.)" ifadelerini kullandı.