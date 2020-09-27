Seyircisiz oynayan G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahaya meşale atıldı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide ilginç bir olay yaşandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelenin 7. dakikasında sahaya meşale atıldı. 'Paraşütlü meşale' şeklinde saha dışından atılan meşale nedeniyle oyun bir süre durdu.

Maçın hakemi Ali Palabıyık, meşalenin saha dışına alınmasının ardından oyunu tekrar başlattı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINA BELA OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Şubat 2013 tarihinde BATE Borisov ile Saracoğlu'nda cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maç stat dışından paraşütle atılan meşaleler yüzünden bir dakika durdurulmuştu. Bunun üzerine UEFA Sarı Lacivertli takımı 1 yıl Avrupa'dan men etmiş ancak cezayı 2 yıl ertelemişti. Takım ayrıca 1 maç daha seyircisiz oynama ve 80 bin euro para cezası kesmişti.