Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti

Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta oynayan Kenan Karaman'ın talipleri artıyor. Fenerbahçe'nin istediği Kenan'a İspanyol devi Sevilla da talip oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, milli oyuncunun transferi için çalışmalara başladı.

TEMAS KURULDU

Endülüs ekibi, sözleşmesinde "Takımı küme düşerse 2 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan Kenan Karaman için temaslara başladı. Estadio Deportivo'da yer alan haberde Kenan Karaman'ın da gönlünde La Liga'nın olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Sevilla'nın bu anlamda 1 adım önde olduğu bilgisi de yer aldı.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Kenan Karaman'ı sezon boyunca takip ettiği, Fortuna Düsseldorf düşmeseydi ve bu serbest kalma maddesi aktif olmasaydı bile transfer için teklif yapacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE'Yİ DE YAZDILAR

26 yaşındaki milli forvet ile Sevilla dışında İtalya'dan Fiorentina ve Atalanta, Türkiye'den Fenerbahçe'nin de talip olduğu bilgisi verildi.

BU SEZON 20 MAÇTA 6 GOL

26 yaşındaki Kenan Karaman, Hoffenheim altyapısından yetiştikten sonra 2014'te Hannover 96'ya ve 2018'de Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Bu sezon 20 lig maçında forma giyen Kenan Karaman, 6 gol atıp 1 asist yaptı.