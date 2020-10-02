Sevil Nuriyeva kimdir? Sevil Nuriyeva kaç yaşında, nereli? Sevil Nuriyeva hayatı ve biyografisi!

Televizyonda çarpıcı yorumları ve tespitleri ile programlar hazırlayan dikkatleri üzerine çekenSevil Nuriyeva, hakkında araştırmalar yapılıyor. Sevil Nuriyevakimdir? Sevil Nuriyevakaç yaşında, nereli?Sevil Nuriyeva hayatı ve biyografisi!

SEVİL NURİYEVA KİMDİR?

Azerbaycan Devlet Televizyonunda ilk bağımsız televizyon kanalını açmıştır. Açtığı televizyon kanalı ANS'ta çok çeşitli televizyon programları açmıştır. Bunlar; Ayna, Nazar Noktası, Divan, Farkında, Bu Biziz, Yankı, Zarif Çarşamba, Geçen Hafta ve Cumartesi gecesi Sevil Nuriyeva isimli programları hazırlamıştır.

Mesleğinin televizyon gazeteciliği olduğunu söyleyen Sevil Nuriyeva uzun yıllar televizyon gazeteciliği yapmıştır.

Aslen Azerbaycan'lı olan Sevil Nuriyeva Star Gazetesi yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Eşi iş adamı İtimat İsmailov, 2018 yılının Eylül ayında öldürülmüştür. Bu evliliğinden İlyas isminde bir oğlu vardır.