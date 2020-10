Sevgililer günü mektubu? En güzel sevgililer günü mektubu nasıl yazılır?

Bugünü sevgilinizin güzel geçirmesine yardımcı olmak için ona güzel mesajlar yollamak isteyebilirsiniz. Bu noktada gönlümüzden geçenleri tam olarak dile getiremiyorsanız sizin için harika bir rehber hazırladık. İster kopyalayıp yapıştırın isterseniz de ilham alıp kendi mesajınızı oluşturun. Seçim sizin. İşte en güzel sevgililer günü mesajları.

Hayatımın anlamı bir tanecik sevgilim,

Seni gördüğüm ilk andan itibaren içimde uçuşan kelebekler ilk günkü gibi uçmaya devam ediyor. Hayatıma girdiğin gün benim doğduğum gün oldu. Mutluluk, heyecan, sevgi, aşk tüm güzel duyguları seninle yaşıyorum. Hayatımın kalanının seninle geçeceğini bilmek beni ne kadar mutlu ediyor bir bilsen… Sevmek nasıl güzel bir duyguymuş yaşamadan öğrenilmiyormuş iyi ki sen sevgilim. Her anımızı, her konuşmamızı, her buluşmamızı aklıma resmen kazıyorum bir tanem. Yazdığım mektup aşkımın ilanı olarak kalsın istiyorum. İlerde mutlu yuvamızın hayalini kurarken çocuklarımızda bu sevgimizi bilsin istiyorum. Ayrı kalmak çok zor sevgilim. Gülüşünü, bakışını, bana olan sevgi dolu sözlerini özlüyorum. Arada olan mesafeleri sevgim ile aşıyorum. Bir gün biteceğini bildiğim için geçen onca zamanı sevgim ile göğüslüyorum. Hayatıma anlam katanım, kalbimin sana ait olduğunu hiç unutma. Her saniye her dakika aklımda sen varsın. Aldığım nefesi bile senin için aldığımı hissediyorum. Mutsuz olduğum zamanlarda bile aklıma gelişin ile yüzümde güller açıyor.

Hayatın tüm güzellikleri sadece senmişsin gibi hissediyorum. Yaşadığım her şeye seni katıyorum. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Kendime sorup duruyorum. Yaşattığın, yaşadığım ne diye! Bunun cevabı Aşk diyorum. Aşkı yaşamak ve yaşatmak seninle bir başka güzel... Hayat sevince güzel derlerdi de inanmazdım. Şimdi seni seviyorum demek dünyanın en anlamlı kelimesi diyorum. Hayatı senden sonra bir başka seviyorum. Çünkü bu hayatı anlamlı kılan en değerli olanımsın. Baktığım her güzel şeyde sen varsın.Seni sevmek bu kadar güzelken senden uzak kalmak nasıl zor bir bilsen… Bana aldığın her hediyeyi başucumda saklıyorum. Onlara baktıkça, dokundukça benimleymişsin gibi hissediyorum.

Seni uzaktan sevmek bu kadar güzel bir duyguyken, seninle beraber yaşamak hangi sevgi sözcüğü ile ifade edilir bilemiyorum. Şunu bilmeni ve aklından çıkartmamanı istiyorum. Hayatımın tek anlamı sensin. Ben seninle varım. Diğer yarım, ilk aşkım, her şeyimsin… Uykuya daldığımda aklımda sen, gözümü açtığımda aklımda yine sen varsın. Aşkın ile beni ele geçirmiş bir sevginin parçasıyım ben. Umutlarım,hayallerim,gerçeğim oldun. Seni seviyorum demek ilk defa anlam kazandı benim dünyamda. Şimdi dünyam sen oldun. Aşkım, ömrüm, hayatım… Nefes aldığım sürece seni aklımdan kalbimden söküp atamam. Mektubum sana olan aşkımın ilanı olsun. Dünyalar önüme serilse bana yaşattığın aşka değişmemem. Seninle öğrendim sevmeyi sevilmeyi, zorluklara göğüs germeyi, açılarla baş etmeyi… Şimdi hayatım sadece sen, daima sensin sevgilim.Bir tanem kelimeler cümleler yetersiz kalsa bile sevgi dile geldikçe anlam kazanıyor. İçimden gelen her kelimede aklımda fikrimde sen varsın. Sen her anımı güzel kılanımsın. Sensiz ben nefes alamam. Ben seninle hayat bulurum. Seni çok seven bir yârin olduğunu unutma sevgili… İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın, iyi ki benimlesin. Seni çok seviyorum aşkım…

Aşkım,

Tüm cümlelerim "aşkım" ile başlıyor ve hayat bana seni verdiği için şükrederek bitiyor. Ruhumda bitmek tükenmek bilmeyen bir aşk alev alev yanıyor… Her gün seninle birlikte başlıyor ve tüm karanlıklarım sensizlikle geliyor. Nasıl anlatsam aşkımı hiç yetmiyor… Her gün seni görme umuduyla başlıyor ve bitmek tükenmek bilmeyen bir bekleyiş ile devam ediyor. Seni gördüğüm an dünyalar benim oluyor…

Benim canım sevgilim… Ruhumu, aklımı ve hatta tüm hücrelerimi sana vermiş gibiyim. Tüm gün senden başka hiçbir şey düşünmeden geçip gidiyor. Ta ki seninle görüşene kadar… Seni gördüğüm an sanki dünya duruyor ve sadece ikimizin olduğu bambaşka bir dünyanın kapıları aralanıyor. Yanında nefes almayı bile unutuyorum bazen. Ellerini tutup gözlerine bakmak dünyalara bedel oluyor. Bu rüyanın hiç bitmemesi ve ömür boyu birlikte nefes almak dileğiyle seni çok seviyorum ve tüm ömrüm boyunca da sevmeye devam edeceğim…

Sevgilim,

Hayatıma girdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az… Seninle birlikte hayat daha da güzelleşti. Kuşlar bir başka ötmeye başladılar, çiçekler daha canlı göründü gözüme, güneş daha parlak doğdu sanki… Kalbime girdiğin o kutlu günde her şeyim oluverdin bir anda. Seni görmeden uyuyamaz, sesini duymadan uyanamaz oldum. Sürekli seni düşünüyor ve geleceğimizle ilgili hayaller kuruyorum. Aşk dolu, özlem dolu günlerime her gün bir yenisi ekleniyor. Seni sevmek değil belki ama beklemek acıtıyor canımı… Seni gördüğüm an, kilitlenip kalıyorum. Aklım da beynim de seyahate çıkıyor sanki! Sadece sana bakmak, sana aşkımı haykırmak geliyor içimden. Özlüyorum sevgilim… Yanındayken bile seni özlüyorum. Yanından ayrılmam gerektiğinde ise, hemen sesini duymak için telefon etmek geliyor içimden. Aşkımın ucu bucağı gözükmüyor. Her halinle her an her dakika seviyorum seni… Kirpiklerini, gözlerini, dudaklarını en çok da o ellerini…

Senin uğruna yapamayacağım tek bir şey bile yok bir tanem. Hangi engel olursa olsun birlikte olduktan sonra her sorunun üstesinden gelebiliriz. Islık çalan rüzgarda sana sarılmak seni kollarını hissetmeyi o kadar isterdim ki… Yağmurda seninle birlikte ıslanmak, en sevdiğin şarkıyı beraber söylemek… Aklına gelebilecek her şeyi seninle yapmak istiyorum aşkım. Gülüşünü sevdiğim, cennetim! Mis kokulum benim! Senden ayrı kalmak inan çok zor bir tanem. Senden ayrı geçen günlerim zindan oldu bana. Ömrümün geri kalanını senle geçirmek, seninle olmak bu hayatta isteyebileceğim tek şey… Sevdiğim yanımda olduktan sonra sağlık ve huzurdan başka ne ister ki insan? Mutluluğumuz daim olsun sevgilim. Bizimle birlikte aşkımız da büyüsün. Senin de beni ne kadar sevdiğini ve kavuşmamız için ne kadar uğraştığını biliyorum. Senin sevginden de çabandan da şüphem yok bir tanem. Ama hasret vuruyor yüreğime ne yaparsın işte…

Kelimelere dökmek istiyorum hislerimi. Sana olan duygularımı ve aşkımı! Çünkü sana baktığım zaman söyleyeceğim her şeyi unutuyorum aşkım. Sen bana bakınca bana gülünce aklımdaki tüm sevgi sözcükleri uçuveriyor. Dudağının kenarında bekliyor. Göz pınarının köşesine konuyor. Ve ben sana bakmaktan o kadar keyif alıyorum ki, hislerimi yüzünde görebiliyorum. Aşk ile bakıyorsun bana sevgi ile bağlılık ile. Senin yanındayken kendimi çok güvende hissediyorum aşkım. Sanki dünya yansa yıkılsa bile umurumda olmayacakmış gibi… Anladım ki hayatımın anlam bulduğu insan sensin sevgilim! Güzel anıları paylaştığım, yanındayken kendimi unuttuğum, geçmişim, geleceğim her bir şeyim sen olmuşsun benim. Hayattan başka ne isterim ki! Daha ne kadar mutlu olabilirim ki! Bazen düşünüyorum sana sahip olabilmek için nasıl bir iyilik yaptım da senin ile mükâfatlandırıldım diye… çünkü sen herkesin sahip olmayı hayal edebileceği güzellikte bir insansın. Benimle kal, geleceğim ol, umudum ol ve her daim aşkım ol…

Canım Sevgilim,

Senden uzakta geçirdiğim kim bilir kaçıncı günün sabahındayım… Bu sabah da güneş sensiz doğdu odama ve yine sensiz başladım güne… Sensizlik saymakla bitmeyecek kadar ağır gelmeye başladı bana… Sanki bir zindandayım ve nefessiz gibiyim sensiz; karanlık ve havasız bir yerde sıkışmış gibiyim… Bu da geçecek biliyorum. Ne zaman girebilecek aramıza ne de yollar. Hatta yıllar bile eskitemeyecek sevgimizi… Aşkımız her zaman bizimle birlikte gelecek nereye gidersek gidelim ve bu kötü günler de geride kalacak bir gün. İşte o zamana kadar nefes almaya çalışarak geçireceğim ömrümü. Sana kavuşma hayalleri kurarak ve ellerini tutacağım günü düşleyerek geçiyor tüm günlerim. Biliyorum ki ne kadar uzak olursak olalım aşkımız hep daha çok güçleniyor ve hep daha çok büyüyor… Seninle birlikte güzel bir gelecek bizleri bekliyor sevgilim. Biliyorum ki yüzlerce hatta binlerce güzel anı için sabretmeliyim ve seni beklemeliyim. Elimden gelen tek şey beklerken seni ölümüne sevmeye ve özlemeye devam etmek. Sen benim canımsın aşkım, unutma bunu…

Benim Canım Güzel Sevgilim,

Geçmişim, geleceğim, ömrümün tamamı sensin. Seninle yaşadığım, her gün ve her dakikanın benim için anlamı öylesine büyük ki… Sanki senden önce var olmamışım bu hayatta, seninle anlam kazanmış benliğim ve bedenim. Senden öncesi ne büyük bir hiçlikmiş oysaki… Sahi sen nasıl böyle güzel geldin? Seninle yaşadığım her şeyi çok seviyorum. Bazen soluksuz kalana kadar gülmeyi, bazen büyük bir derdi bölüşebilmeyi. Bazen seni kaybetmek için yaşadığım o korkuyu, bazense kavgalarımızda en derin kederleri… Bazen delicesine öfkelenirken sana, bazen içimi ılıklaştırdığını hissediyorum. Sonrasında anlıyorum ki sen, benim bu hayatta kimi zaman mükâfatım, kimi zaman ise en büyük acım olabiliyorsun. Nedir bu bütün hücrelerime nefes gibi doluşun?

Seni bulabilmek için zorlu yollardan geçtim. Uzun bir yol, bazen düz bazen tümseklerle dolu. Çoğu zaman düştüm bu yollarda, kimi zaman koştum, bazen de yoruldum. Sonra seni buldum… Artık düşmeleri, yorulmaları, koşmaları hiç önemsemez oldum. Avuçlarıma aldım senin o eşsiz sevgini, yürümeye koyuldum. Ve artık varlığınla yürüdüğüm yol hiç bitmesin istiyorum seninle şimdi. Bu hayatta en büyük dileğim seni dolu dolu yaşarken, seninle yaşlanabilmek. Bir tek senin ellerini tutarken, saçıma aklar düşsün istiyorum. Geçmişe dönüp baktığımda '' İyi ki seninleyim'' diyebilmek en büyük dileğim. Parmağımda bir yüzük izi belirsin istiyorum, o izi hiç fark edemeyeceğim. Şehir şehir, ülke ülke gezelim seninle. Her yere mutlu anılarımızı bırakalım. Yerlere düşen karlar, saçlarımıza da düşerken biz hep el ele kalalım. Yazın gelemediği her yere içimizdeki çiçeklerden koparıp takalım. Çünkü seninle her şey mümkün. Seninle her şey fazla anlamlı. Seni görebilmek için saatleri sayıyorum. Saatleri dakikalara bölüyorum, vakit bir an evvel geçsin. Geçsin ki sonunda kavuşmalar olsun. Çünkü sen bitmeyen hasretim, doyamadığım sevgilimsin..

Seninle bir mutluluğun kıyısındayım, doyamadığım bir huzur kaplıyor bedenimi. İçimde esen ılık rüzgârlar, daha çok hissettiriyor sana olan sevgimi. Bu rüzgâra kapılıp, içten içe büyütüyor musun yoksa sevgini? En büyük kaygımsın sen. Yokluğun ne büyük bir korku… Hiçbir zaman düşünmek istemediğim. Bir gün sana benzeyen bir minik elimi sımsıkı tutsun. En büyük mutluluğumuz, en büyük kavgamız olsun şu kısacık ömürde. Bazen şaşkınlıkla anlatalım evladımızı, bazen gururla, bazen kahkahalarımızla.. Hiç bitmesin bu aşk biz var oldukça hep yaşasın. Bir gün birinin elini tutarak yaşlanacaksam o sen ol, sıcacık bir çayı bölüşürken titrek ellerimiz, kırışıklıkların içinde kaybolan gözlerimi bile bulabilsin o eşsiz güzel gözlerin.Yaşlılığımda belki sayılı olacak nefeslerim, ama ölümü bile titreyen ellerinde beklemeyi dilerim. Yalnızca bu dünyayı değil gel, öbür dünyayı da bölüşelim. Cennetin bir köşesinde gülüşünün kıyısında, ben ölümsüzlüğü bile tatmayı seninle seçerim…

Kalbime Aşkı Öğreten Sevgilim,

Artık sevemem zannettiğim ve aşkın her zerresini kalbimden de beynimden de temizlediğim günlerde nerden bilebilirdim ki aşkının beni bir elektrik gibi çarpacağını… Senin gözlerinde kaybolacağımı ve ellerimin deliler gibi terleyeceğini nerden bilebilirdim ki… Konuşmayı ve hatta adımı unutacak kadar bir anda sana çarpılacağımı ben nasıl akıl edebilirdim söyler misin sevgilim? Hayatın, "bitti" dediğim yerde başlayacağını ve bu ikinci yarısının çok daha güzel olacağını asla akıl edemezdim… Ama bunların hepsi yaşandı ve sen hayatıma girdin. Yanında olmak bir anda beni değiştirdi… Öyle bir mutluluk enjekte ettin ki içime, sana her sarıldığımda kocaman bir dalga gibi ele geçiriyor bedenimi… Bana konuşmayı ve kelimeleri unutturan aşkın gözlerinde kaybolmayı hediye etti… Ruhumla bedenimi aynı anda esir alan bakışların içimi deldi geçti… Seni çok ama çok seviyorum canım sevgilim. Hayalimde kurabileceğim ne varsa hep fazlası oldun. Yanımda olduğun ve ellerimi tuttuğun her an için sana milyonlarca teşekkür ederim…"

Sevgilim, Ruh Eşim,

Sana olan sevgimi dile getirmekte bile güçlük çekerek başlıyorum mektubuma, çünkü bu öyle bir sevgi öyle bir duygu ki tarifi ve izahatı olacak gibi değil. İçimde ki bu kuvvetli sevginin bağı, her an seninle yaşamak ve seninle yaşlanmak isteğimi gün geçtikçe arttırıyor. Beni yalnızlığımdan, kimsesizliğimden ve ürkekliğimden çekip çıkaran, bu duygulardan sıyıran sensin sevgilim. Sen benim karşıma öyle güzel bir zaman da çıktın ki, ben bu aşkı evrenin bana bir mükafatı olarak değerlendiriyorum. Sen bu hayatta bana verilmiş en güzel hediyelerden birisin, senin sadakatin, sevginin şefkati beni yeni bir ben olarak doğurdu, özümde kim olduğumu gösterdi.Bu aşk bize kendimizi gösterdi, ne istediğimizi öğretti, bizi birbirimiz için her sıfata layık etti. Yeri geldiğinde her sıfatın yerini dolduracak kadar birbirimize sığındık, bu aşkın izahatı olamaz, ben seni kendi içimde bile tanımlayamadım, ismini koyamadım sen benim en büyük mükafatımsın sadece bunu dile getirebiliyorum.

Çocukluğu, hırçınlığımı, hayata olan öfkemi içimden çekip çıkardın, bana hayatta sarılacağım şeyler de olduğunu gösterdin, bunlardan biri de senin aşkındı sevgilim. Hep böyle sev, çocuğun gibi koru, bu aşkın bizi terk etmesine hiç izin verme. Biz birbirimize yaslanmadan bu hayatı göğüsleyemeyiz, hayatta ki eşimsin, eşsizimsin sen, ne sen bensiz ne de ben sensiz bu zorluklar karşı güçlü olamayız, dik duramayız el ele verip birlikte hayallerimize yürüyelim.Bu aşka verilen emek bizi büyüttü, yetiştirdi, birbirimize sardı sarmaladı. Senin saray gibi bir kalbin var sevgilim, o sarayın en güzel köşesine beni yerleştirdin, hayatın karanlığından solukluğundan kurtardın o saray kadar güzel kalbine gizledin, çıkarma oradan beni, bırakma karanlıklara. Bir tesadüf seni karşıma çıkarmasaydı ben bu zorlu yolculukta oradan oraya savrularak nereye varacağımı bilmeden yaşayıp gidecektim, sen bana güç oldun, kuvvet oldun. İçimde ki hazinelerimi gösterdin, hayata karşı dik durabilmeyi sen öğrettin bana, kısacası sen bana kendimi keşfetmem için içime aynı tuttun ben ise bu aynada seni gördüm.

İnsanlar birbirlerinin kaderiymiş, doğmadan önce bu yazgı ile dünyaya gelirlermiş sen bana bu aynayı tuttuğunda ben o yazgının sen olduğunu gördüm, sana yasladım sırtımı, insanın bu hayatta rastlayacağı en güzel şeylerden biri hayat arkadaşıdır. Ben hayat arkadaşıma, sırdaşıma, hayatımın her alanına yakışacak tüm sıfatları taşıyan bir kalbe rastladım, sana rastladım. Yolun, yörüngen hiç şaşmasın sevgilim, sen bu kalbe çok iyi geldin, emeklerimiz hem aşkımızı hem bizi büyüttü. Sen hep yanımda kal sağlıkla sıhhatle bana arkadaşlık et. Bu yollar hiç ayrılmasın, bu kalpler hep birbiri için atsın, biz birbirimizin diğer yarısına böyle güzel bir tesadüf ile rastlamış iken sevgimiz tükenmeden hep taze kalsın, kalbimiz de gözlerimiz de hep parıldasın, seni çok seviyorum hayatımın mükâfatı."

Hayatımın Kadınına,

Çocukluğum da gençliğim de yetişkinliğim de seninle aynı mahallede geçti… Zamanla benim için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar vazgeçilmez olduğunu anladım. Önceleri duygularımı görmezden geldim, yok saydım… Sonra fark etmeye başladıkça seninle karşılaşmamak için yollarımı değiştirdim, mahallenin en uzun yolunda evime geldim… Kısa bir süre sonra fark ettim ki bu da işe yaramıyordu. Seni içimden söküp atabilmem için daha farklı ve daha güçlü bir yol denemem gerekiyordu. Sonra taşınmaya karar verdim ama senden kopmak benim için imkânsızdı… Yanında olmadan, seninle aynı mahallede nefes almadan nasıl yaşayabilirdim ki… İşte sonra bu mektubu yazmaya karar verdim. Aslında karşına geçip tüm bunları yüzüne söylemek isterdim ama sanırım bunu yapacak cesareti kendimde bulana kadar sen gitmiş olacaktın. İşte o yüzden sana mektup yazmaya karar verdim. Sana olan aşkımı anlatmak için çok daha güzel kelimeler bulmaya çalıştım ama sanırım kalbim hızlanırken beynim duruyor… İşte şimdi söylüyorum, ben sana âşık oldum… Ne olur aşkıma karşılık ver…"