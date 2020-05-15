Ses kısıklığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Sesinize önem veriyorsanız ve sesiniz korumak istiyorsanız doğadan yardım alabilirsiniz. Çeşitli nedenlerle kısılan sesinizi özel karışımlarla düzeltebilir, sesinizin tam tonuna ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İşte, ses kısıklığına iyi gelen bitkiler!

SES KISILMASININ SEBEPLERİ

• Yüksek sesle bağırmak

• Fazla konuşmak

• Kirli havayı teneffüs etmek

• Alkol kullanmak

• Sigara içmek

• Larenjit

• Titreşim aksaklığı

• Nörolojik bozukluklar

• Ses tellerinin deformasyona uğraması

• Ses teli nodülleri

• Gırtlak kanseri

• Gırtlakta sinir hasarları

Birçok sebeple ortaya çıkan ses kısıklığına doğal yöntemler kullanarak çözüm bulmak mümkündür.

1. ZENCEFİL

Birçok hastalığa iyi gelen zencefil, ses kısılmaları için de etkili bir çözüm aracıdır. Mukoza için çözüm olan zencefil, enfeksiyonlara karşı mücadele ederek üst solunum yolunu açar. Ses sanatçılarının da sıkça tercih etiği zencefil, boğazı rahatlatır, sesin normal hale gelemsini sağlar.

2. EKİNEZYA

Üst solunum yolları tedavisinde etkili sonuçlar veren ekinezya, larenjit ve birçok enfeksiyon hastalığının muayenesinde tercih edilir. Ses kısıklığına yol açan hastalıklarda ekinezya etkili bir çözüm olarak sesin normal tonda ve tınıda olmasını sağlar.

3. SARIMSAK

Doğal antibiyotik fonksiyonu olan sarımsak birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. İltihap önleyici, iyileştirici özelliği ile ses kısılmasına yol açan tahriş ve iltihap oluşumlarını engeller.

Sarımsak elma sirkesi ve bal ile karışım yapılarak doğal bir şurup haline getirilerek ses kısıklığına karşı kullanılabilir. 1-2 diş sarımsak bu işlem için yeterlidir.

4. PAPATYA ÇAYI

Öksürüğü gidermede etkili bir seçenek olan papatya larenjit tedavisinde de önerilmektedir. Birçok sağlık sorununda tedavi edici özelliği kullanılan papatya çayına bal ekleyerek ses kısıklığında etkili şekilde kullanılmaktadır. Bal eklenerek hazırlanan papatya çayı boğazın önemli ölçüde rahatlamasını sağlayacaktır.

5. LİMON

Mukustan kaynaklı ses kısıklığı tedavisinde etkili sonuç sağlayan limon, boğazın nemlenmesini sağlama işlevine sahiptir. Ayrıca enfeksiyon oluşumunu da engeller.

6. BAL

Doğal antibiyotik olan bal, birçok hastalık için şifadır. Mikropları öldüren bal, boğazı nemli tutar. Günde bir kaşık bal tüketilerek ses kısıklığı için çözüm üretebilirsiniz. Bala karabiber eklemek balın etkisini daha da artıracaktır.

Tüm sağlık sorunlarında öncelikle doktorunuza başvurunuz.