TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak

TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, liglerin yeniden başlama tarihinden nasıl bir formatta oynanacağına, transfer döneminden gelecek sezona kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla dün yaptığı toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dile getirdiği öneriden bahseden Yardımcı, "Nihat başkanımız bir öneride bulundu. Tüm bunlar, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kararlarıyla ortaya çıkacak. Nihat Bey'in düşüncesi, son gelişmeleri değerlendirelim, Haziran ortasında ligleri başlatalım. 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 gün de kupa ihtiyacımız var. Bir de final var. 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, Temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Gelecek hafta bununla ilgili daha net bir tablo çıkar. Planlama normal lig formatı üzerine. İstanbul veya Antalya diye bir planımız olmadı. Tabii şartlar bunu gerektirirse açık kapı bırakmakta fayda var. TFF olarak böyle bir planlama hiç yapmadık. Seyircisiz oynama durumu kesin" ifadelerini kullandı.

"UEFA'NIN ÜZERİNDE DURDUĞU İKİ SEÇENEK VAR"

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili planlarını aktaran Yardımcı, şöyle konuştu: "UEFA, Avrupa'da normalleşmenin hissedildiğini düşünüyor. UEFA da özellikle büyük liglerin, Haziran başında, hatta Almanya daha erken de olabilir, oynanabileceğini düşünüyor. Haziran ve Temmuz ayında yerel liglerin oynanması, aynı anda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanması. İkinci alternatif ise UEFA, Haziran ve Temmuz'da yerel ligleri bitirip, ağustos ayında kendi şampiyonalarını düzenleyecek. Bu durumda gelecek sezonki Avrupa maçlarının başlaması da ekim ayına sarkıyor. 20 Ekim gibi düşünülüyor."

"FUTBOL, TARİHİNİN EN BÜYÜK KRİZİNİ YAŞIYOR"

Futbol paydaşlarının maddi anlamda büyük bir sıkıntıya girmesi konusunda değinen Servet Yardımcı, "Şu anda yaşadığımız şartlar, belki de 100 yılda bir ortaya çıkan şartlar. Futbol, tarihinin en büyük krizini yaşamakta. 70 bin, 100 bin kişilik statlar dolacak mı, maç gelirleri nasıl olacak? Bunlar ele alınacak, şartlar kesinlikle aynı olmayacak. FIFA da bu konuda biraz esnek durumda. Sözleşmelerde ortaya çıkacak problemlerde daha esnek davranacaklar. UEFA da aynı şekilde. FFP gündeme gelmeyecek. Şartlar çok zor, kulüplerimiz için çok zor. Nasıl bu işi toparlayacağız bilmiyorum. Virüs sonrası oturup hasar tespiti yapılacak. Ne kadar hasar aldık, ne yapmamız gerek, nasıl ayakta kalırız gibi konularda kafa yoracağız. Statların kapasitesinin doldurulması dahil, her şey ele alınacak. Tabii Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kriterleri önemli olacak. UEFA tüm medikal protokoller üzerine çalışma yapıyor, tamamlanınca tüm kriterler federasyonlara bildirilecek. Şartlar ağır. Çok büyük bir travma yaşanıyor. Çalışma grupları oluşturacağız, beraberce sorunları tespit edeceğiz. Minimum hasarla atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni sezonda maçlar seyircili oynanacak mı, onu bile düşünemiyoruz. Şartlar değişiyor" dedi.

"HAZİRAN ORTASINDA LİGLERİ BAŞLATIRSAK, MAYIS ORTASINDA KULÜPLERİN ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI LAZIM"

Kulüpleri, şu anda yurt dışında bulunan yabancı oyuncularını Türkiye'ye getirmek ve Mayıs ortasında çalışmalara hazır olmaları konusunda uyaran Servet Yardımcı, "Bugün Ahmet Ağaoğlu başkan kendisi bahsetti, Sörloth gelmiş. 15 günlük karantina süreci içerisinde. Tüm kulüplerin futbolcularını çağırması lazım. Haziran ortasında ligleri başlatırsak, Mayıs ortasında çalışmaların başlaması lazım. Her takım dışarıdan futbolcularını getirtip, 15 günlük karantina sürecini tamamlamak istiyordur. Futbolcuların test edilmesi, oturma düzeni, sahada kaç kişi olacak, futbolcuların soyunma odasındaki hijyenik durumları nasıl olacak, bunların hepsinin kriterleri belirleniyor, TFF Sağlık Kurulu çalışıyor. Gelecek hafta UEFA'nın da protokolleri açıklanır" açıklamasını yaptı.

"HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA HAFTA SONU OYNAYARAK LİGİMİZİ BİTİREBİLİYORUZ"

Haziran ortasında liglerin başlaması halinde eski format ile Temmuz sonuna kadar ligleri bitirebileceklerini vurgulayan Yardımcı, "UEFA, Temmuz sonu itibarıyla liglerin bitirilmesini şiddetle tavsiye ediyor ki ağustosu kendileri kullansın. Bizim kupa dahil 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ve Temmuz aylarında hafta sonu oynayarak ligimizi bitirebiliyoruz. Arada birkaç hafta içi kullanabiliriz ama o da şartlara göre belirlenir" ifadelerini kullandı.

"EURO 2020'DE AYNI FORMAT GEÇERLİ"

2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda herhangi bir format değişikliği olmayacağını dile getiren Yardımcı, "Aynı format geçerli, formatta bir değişiklik olmayacak. Bir, iki şehirde bir problem olabilir ama UEFA oynatacak gibi gözüküyor. Ticari işletmelerle birtakım anlaşmalar yapıldı, formatta değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bir sene sonra değişir mi şartlar bilmiyoruz, normalleşmesi lazım. Aynı formatta oynanması için plan yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN AĞUSTOS AYINA KADAR ŞARTLARA BAKILACAK"

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finalinin son durumuyla ilgili bilgi veren Yardımcı, "Şu anda çok erken. Bu konu 27 Mayıs'taki UEFA toplantımızda ele alınacak. Ağustos ayına kadar şartlara bakılacak. Şu anda uçuş kısıtlamaları var, istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Tekrardan göz önüne getireceğiz ve bakacağız. Şu anda oynanamaz, çünkü kimse İstanbul'a gelemez. Bu konu da Mayıs ayı sonunda ele alınacak. Hiçbir şekilde İstanbul mağdur olmayacak. Oynanmama gibi bir durum şu anda söz konusu değil" diye konuştu.

"HAZİRAN AYININ ORTASI, TÜM LİGLER İÇİN GEÇERLİ"

Sadece Süper Lig'in değil, Türkiye'deki tüm profesyonel futbol liglerinin Haziran ortasında başlamasını planladıklarının altını çizen Yardımcı, "Tüm liglerin Haziran ayının ortasında başlamasını planlıyoruz. Hiçbir değişiklik düşünülmüyor, tüm ligler kendi formatında oynanacak. İnşallah bir şekilde bu sezonu bitirip yeni sezona da daha iyi başlarız" dedi.

"KAPTAN RÜŞTÜ REÇBER HARİCİNDE TFF'DE BİR VAKA OLMADI"

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Rüştü Reçber dışında koronavirüs testi pozitif çıkan başka bir isim olmadığını kaydeden Yardımcı, "Kaptan Rüştü Reçber haricinde TFF'de bir vaka olmadı. Onun da sağlığı yerinde, düşmanı yedi. Rüştü kaptanın haricinde bir sorunumuz olmadı" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER DÖNEMİYLE İLGİLİ KARARI BİZ VERECEĞİZ"

FIFA ve UEFA'nın gelecek sezonun transfer dönemiyle alakalı olarak kararı ülke federasyonlarına bıraktığını dile getiren TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, şöyle konuştu: "UEFA transfer döneminde çok esnek davranacak ve bu kararları yerel federasyonlara bırakacak. Biz de Kulüpler Birliği ve diğer liglerle beraber bir çalışma grubu oluşturacağız ve en iyi şekilde transfer dönemini belirleyeceğiz. Buna kararı biz vereceğiz ve FIFA'ya bildireceğiz. Tüm bu süreçleri yöneterek teknik ve profesyonel anlamda en doğru kararı verme anlamında doğru adımı atacağız."

"LİGLERİ TAMAMLAMAYAN ÜLKELERDEN AVRUPA'YA KATILACAK KULÜPLERİ UEFA SEÇECEK"

UEFA'nın ısrarla liglerin tamamlanması yönünde uyarılarda bulunduğunu belirten Yardımcı, "Belçika ve Hollanda liglerin devam etmeyeceğini bildirdi. Bu konuda UEFA çok ısrarcı, liglerin bitirilmesi konusunda. Özellikle büyük ligler. İlk 5 lig ve bizim ligimiz UEFA için çok önemli. Belçika ve Hollanda küçük ligler, UEFA belki esnek davranabilir. Kolay bir şekilde ben ligleri bitirdim, bu takımları gönderiyorum şeklinde karar verdiğinde ligler, UEFA kontrol edecek. UEFA maçların sahada kazanılmasına önem veriyor, sportif başarıya önem veriyor. Liglerden gelen haberleri yönetim kurulu ele alacak ve ona göre karar verecek. Tamamen yerel federasyonlar bu kararı veremeyecek. Her gelen talebi UEFA'nın kabul etmeyeceğini düşünüyorum, diğer arkadaşlarım da öyle düşünüyorlar. UEFA sportif başarıyı önemsiyor. Sağlık tabii ki çok önemli, devletlerin vereceği karara UEFA'nın saygı duymaması gibi bir şey söz konusu değil ama sıkı bir süreç izleyecek UEFA" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM TEMENNİMİZ LİGLERİN TEKRARDAN BAŞLAMASI"

Ligin oynanmaması gibi bir durum için şu anda çok erken olduğunu söyleyen Servet Yardımcı, "Bizim temennimiz veya beklentimiz liglerin tekrardan başlaması ve oynanması. Oynanmama konusu için çok erken. Gelişmelere göre hareket etmekte fayda var. Her hafta bu gelişmeleri takip ediyoruz. Belki önümüzdeki hafta farklı bir tablo çıkacak, belki Mayıs ortasında farklı bir tablo çıkacak. Bizim beklentimiz, virüsün aşağı doğru gideceği. Avrupa da aynı durumda. İkinci dalga veya üçüncü dalga konusunda bir şey diyemem tabii ki" diyerek sözlerini noktaladı.