Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile kozlarını paylaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 3-1 mağlup olup Devler Ligi'ne veda ettikleri müsabakının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hakemine eleştiri getiren deneyimli teknik direktör, "Biz bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk hakemlerden, inanılmaz kötü yönetim gösterdiler. Bu kadar art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaranın normal bir maçta 3 kere atılması lazım" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ FORMASI KOLAY DEĞİL"

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş forması giymenin kolay olmadığına dikkat çeken Yalçın, "Yeni oyuncularımız var. Welinton var, N'Sakala var, ilk defa oynuyorlar, kolay değil Beşiktaş formasını giymek, hele Şampiyonlar Ligi'nde. Larin bana göre iyi oynadı. Fizik gücü olarak, istek ve arzu olarak iyi performans sergiledi. Çok basit goller yedik, belki biri ofsayttı, VAR olsa ofsayt ile kesilebilirdi. Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. Ben kenardan göremedim, herkes penaltı diyor, penaltı verse, 3-2'ye çevirsek oyuna ortak olabilirdik. Bunlar bittikten sonra konuşulan şeyler" dedi.

"EKSİK BİR KADROYLA GELDİK"

Transferlerin bitmediğini de söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Transferler gerçekleşmedi, eksik bir kadroyla geldik buraya. Transferler gerçekleşse farklı olabilir miydi? Olabilirdi de olmayabilirdi de" şeklinde konuştu.

"3-0'DAN SONRA ZOR"

İlk 30 dakikada kötü olduklarını kaydeden teknik adam, "İlk 30 dakikada yediğimiz goller bizi oyundan düşürdü. 3-0 geriye düştükten sonra zor" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

"PAOK BEKLEDİĞİMİZ BİR TAKIM"

PAOK'u da değerlendiren Yalçın, "PAOK beklediğimiz gibi bir takım. Kontra, uzun top oynayan bir takım. Atılan toplarda savunmada pozisyon hataları yaptık, neticede pozisyon verdik ve gol yedik. Rakibi tebrik ediyorum, inşallah yollarına devam ederler" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.