Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir maaşını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun pandemi öncesinde de 4 aylık alacağı olduğunun doğru olmadığını belirten Yalçın, "Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. İki maçı oyna, ayrıl. Paranın peşine düşmüş, üzücü" dedi.