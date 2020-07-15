Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gündem Caner Erkin ve Gökhan Gönül oldu. Üçüncülük hedefinde hanesine önemli bir 3 puan yazdıran Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, eleştirilere tepki gösterdi.

Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam konuyla ilgili, "Caner ve Gökhan'a çok eleştiri var. Performansları ortada. Bana göre onlara çok ayıp ediyorlar. Çünkü her ikisi de iyi profesyonel ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Ne zaman görev alsalar ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Öte yandan Sergen Yalçın, sezon sonunda son kez masaya oturulacak iki futbolcuyu da Fenerbahçe derbisinde oynatmayı planlıyor.