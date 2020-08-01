Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor

Beşiktaş eski yıldızı Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Menajerler ayrıca Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı da siyah-beyazlılara önerdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın iki yıldızı birden kadroda görmek istediği belirtildi.

Yeni sezon kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor. Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de düğmeye bastı. Elneny ile vedalaşma hazırlığında olan Beşiktaş yönetimi, Kayserisporlu Bernard Mensah ve menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelmişti. Ancak yapılan bu transfer zirvesi bugüne kadar karara bağlanamayınca; yönetim de rotasını eski G.Saraylı Mario Lemina'ya kırdı.

MENAJERLER ÖNERDİ

Bu sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, Sergen Yalçın tarafından bizzat istendi. Geçtiğimiz sezon adı Beşiktaş ile anılan Gabonlu oyuncu, siyah- beyazlı formayı giymesi beklenirken transferin son gününde sarı-kırmızılı formayı giymişti. Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Elneny'nin ayrılacak olması; Sergen Hoca'yı arayışlara soktu. Menajerler de Lemina'yı önerince hazır başarılı teknik adam, maliyeti de uygunsa Lemina'yı takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Cenk Tosun

BURAK YILMAZ'DAN SONRA CENK TOSUN

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Burak'ın Lille'e gitmesinin ardından gözünü forvet transferine çeviren siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim eski yıldızı Cenk Tosun. Beşiktaş'a golcü futbolcu için Everton'dan müjde geldi. İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Everton'lı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.

CENK İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

İngiltere'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon euro kazanan Cenk Tosun konusunda ısrarcı olan Beşiktaş'ın tüm şartları zorlayacağı vurgulandı. Yıldız futbolcunun eski kulübünde kiralık oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı iddia edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında ilk sırada yer alan Cenk Tosun'un transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürülüyor. Bu transferde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgilendiği ve uyğun şartlarda transferi bitireceği öğrenildi.

(Kaynak: Fotomaç)