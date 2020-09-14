Seren Fosforoğlu kimdir? Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu rol aldığı yapımlar neler?
Rol aldığı yapımlar ve Enis Fosforoğlu ile başladığı sahne hayatında dikkat çeken Seren Fosforoğlu kimdir? Seren Fosforoğlu kaç yaşında? Enis Fosforoğlu kimdir? Seren Fosforoğlu'nun rol aldığı yapımlar nelerdir? Enis Fosforoğlu'nun rol aldığı yapımlar nelerdir?
Seren Fosforoğlu dün akşam sade bir tören ile uzun süredir birlikte olduğu Kaan Önal ile evlendi. Seren Fosforoğlu'nun nikah şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaptı. Birçok oyuncunun da katıldığı nikah töreninde koronavirüs önlemlerine dikkat edildi.
SEREN FOSFOROĞLU KİMDİR?
8 Ocak 1976'da Ankara'da doğan Seren Fosforoğlu, babası Enis Fosforoğlu'nun Devlet Tiyatrosundan ayrılıp İstanbul'a gelmesiyle Moda'da yeni atılımlarda bulundu. Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'ne girdi. Buradan mezun olduğu yıl E.F.T.de "Biraz Bakar mısınız Bayan?" adlı oyun ile sahneye çıktı.
Ardından televizyon sektöründe çalışmalarda bulundu. "Mutluyüz Ailesi"nde oynadı. Halit Kıvanç'la birlikte Beyaz Güvercin Şarkı Yarışmasını sunarak sunuculuğa da adım attı. Son dönemlerde TGRT'de Spot adlı bir sanat programını hazırlayıp sundu. Bu arada okuduğu turizm bölümünü değerlendirip Kulis adında bir bar işletmeye başladı.
Oynadığı tiyatro oyunlarından öne çıkanlar
Nafile Dünya (Oktay Arayıcı)
Biraz bakar mısınız Bayan? (Vasıf Küçükoruç)
Beyefendiyi Görmek istiyorum
Deli ( Refik Erduran)
Kadın Oyunu
İsmail nasıl Büyüdü? (Enis Fosforoğlu)
Nikah Kağıdı (Ephraim Kishon)
Pantalon
Ağustos Böceği(Alphonse Passo)
Dilsiz Kadınla Evlenenin Güldürüsü (Uyarlayan Enis Fosforoğlu)