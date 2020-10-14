Şeref Sözü yeni dizi 1. bölüm canlı izle! Şeref Sözü saat kaçta başlayacak? Şeref Sözü konusu ne? Şeref Sözü oyuncu kadrosu!

Yeni dizi Şeref Sözü heyecanla beklenen diziler arasında yerini aldı. Peki Şeref Sözü ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak? Dizinin konusu ne olacak? Tüm detaylar sizlerle...

ŞEREF SÖZÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şeref Sözü dizisi 14 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00 'da Show TV'de başlayacak.

ŞEREF SÖZÜ 1. BÖLÜM CANLI İZLE...

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?

Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir "Ada Masalı"nın ve şerefli olmanın hikayesi…

Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı 'Şeref Sözü'nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman

Sude Güler

Hülya Darcan

Aras Aydın

Meltem Gülenç

Öykü Çelik

Umut Kurt

Toprak Sağlam

Bülent Düzgünoğlu

Mert Yavuzcan

Hülya Şen

Nazlı Çetin

Sıla Korkmaz

Begüm Alınca

Sahra Gümüş

Görkem Türkeş