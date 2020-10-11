Şeref Sözü dizisi ne zaman başlıyor? Şeref Sözü konusu, oyuncuları

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Şeref Sözü, Show'da diziseverlerin beğenisine sunulacak. İlk tanıtımıyla dikkatleri çeken Şeref Sözü ne zaman ekrana gelecek? Şeref Sözü oyuncuları kim?

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ NE ZAMAN?

Bir süredir merakla beklenen yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Şeref Sözü, 14 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de Show'da izleyici karşısına çıkacak.

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra'dır. İsra'nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra'nın Adabeyli Malikanesi'ne Cihan'ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.

Adabeyli Adası'nda İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI

'Şeref Sözü'nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.