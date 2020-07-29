Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında aynı takımda yer alan ve elendikten sonra iki yakın arkadaş olan Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç, birlikte tatile çıktı. Eğlenceli halleriyle tanınan Yıldırım, aynı arabada yolculuk yaptığı Yanaç'ı uyurken ifşa etti.

BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

Yarışmada Aşkım Burçe, Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında başlayan arkadaşlık, kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz gün Sercan'ın kardeşinin düğününde bir araya gelen ikili bu sefer de yarışma esnasında planladıkları çikolata partisi yapma sözlerini tutmak için tatile çıktı.

AYCAN'I UYURKEN İFŞA ETTİ

Aynı yarışmada yer alan Yasin Obuz'u da alan Aycan ile Sercan, Çeşme'ye gitmek için yola çıktı. Sosyal medya üzerinden laf atan Survivor yarışmacıları seyahatte birbirlerini ifşa etmeyi ihmal etmedi. Arabayı süren Sercan Yıldırım arka koltukta uyuyan Aycan'ın fotoğrafını çekerek paylaştı. Fotoğrafa aralarında çeken diyalogları da yazan Sercan Yıldırım, "SY: Yolda bile uyuyor, A.Y: Sanane uyurum, S.Y: Ok" ifadelerini kullandı.