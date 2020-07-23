Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti

Bursaspor'da yıldızı parlayan ve 2009-10 sezonunda yaşanan şampiyonlukta pay sahibi olan Sercan Yıldırım, Survivor programının tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü. Yıldırım, Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynadığı play-off ilk maçında tribünde yer aldı.

MASKE TAKTI, SOSYAL MESAFEYE UYDU

Sercan Yıldırım, TFF tarafında getirilen sosyal mesafe kuralları ve maske takma zorunluluğuna uyarak maçı izledi. Sercan'ın maç içerisindeki heyecanlı tavrı dikkat çekti.

Adı son olarak Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'la geçen Sercan'ın futboldaki geleceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın Sercan'ı kesin olarak yeni ortağı olduğu takımın kadrosunda görmek istediği biliniyor.