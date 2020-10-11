Senin Ağzın Ne Söylüyor şarkısı kimin? Berk - Senin Ağzın Ne Söylüyor şarkı sözleri
Yeni nesil genç şarkıcılardan olan Berk, kısa süre önce Senin Ağzın Ne Söylüyor adlı tekli parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Senin Ağzın Ne Söylüyor şarkı sözleri haberimizde.
Berk adıyla müzik sektörüne giriş yapan genç müzisyen, tekli şarkısı Senin Ağzın Ne Söylüyor ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkı sözleri ile çok konuşulanlar arasında giren Berk ve Senin Ağzın Ne Söylüyor şarkısını derledik.
SENİN AĞZIN NE SÖYLÜYOR ŞARKI SÖZLERİ
Senin ağzın ne söylüyor
Kafan mı iyi neler duydum
Senin ağzın ne söylüyor
Beni yalnızlığımda boğdun
Senin ağzın ne söylüyor
Bela çiçeğim hepten soldun
Ağır kan kaybındayım ölüyorum
Çok erken oldu
Kirpiklerini saydım dün uyurken
Nasıl bi aşk beni deli eder hepten
Kırk yıllık ev oldu çayır çimen
Dokununca tenime orda gül biter
Kedi gibi sevsem dağıtsan her yeri
İlgi beklesen günün her saati
İzlesem bütün mimiklerini
Gözüm görmez hiç triplerini
Nefes alışından iç çekişine dek
Eyeliner'ından sürmelerine ey
Ezberlemişken her şeyini
Böyle çekip gitmen bozar neşemi
Senin ağzın ne söylüyor
Kafan mı iyi neler duydum
Senin ağzın ne söylüyor
Beni yalnızlığımda boğdun
Senin ağzın ne söylüyor
Bela çiçeğim hepten soldun
Ağır kan kaybındayım ölüyorum
Çok erken oldu
Bela çiçeğim benim
Hem vadi hem bi nehir
Yerleşip gölgende soğuk bira içeyim
Deli kadınım benim
Kıvırcık şaçı beli
Deli ediyo beni tıpkı kendi
Al beni ser yoluna
Belki bu serseri gelir yola
Yangını harla sen harla daha
Nasıl mümkün olur gitmek sana
Ay ay ay
Kurak çöllerine düşsem
Durağında bi başıma insem
Sus konuşma yeter yeter
Bunları duymazdan gelicem
Senin ağzın ne söylüyor
Kafan mı iyi neler duydum
Senin ağzın ne söylüyor
Beni yalnızlığımda boğdun
Senin ağzın ne söylüyor
Bela çiçeğim hepten soldun
Ağır kan kaybındayım ölüyorum
Çok erken oldu