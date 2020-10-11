Senin Ağzın Ne Söylüyor şarkısı kimin? Berk - Senin Ağzın Ne Söylüyor şarkı sözleri

Berk adıyla müzik sektörüne giriş yapan genç müzisyen, tekli şarkısı Senin Ağzın Ne Söylüyor ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkı sözleri ile çok konuşulanlar arasında giren Berk ve Senin Ağzın Ne Söylüyor şarkısını derledik.

SENİN AĞZIN NE SÖYLÜYOR ŞARKI SÖZLERİ

Senin ağzın ne söylüyor

Kafan mı iyi neler duydum

Senin ağzın ne söylüyor

Beni yalnızlığımda boğdun

Senin ağzın ne söylüyor

Bela çiçeğim hepten soldun

Ağır kan kaybındayım ölüyorum

Çok erken oldu

Kirpiklerini saydım dün uyurken

Nasıl bi aşk beni deli eder hepten

Kırk yıllık ev oldu çayır çimen

Dokununca tenime orda gül biter

Kedi gibi sevsem dağıtsan her yeri

İlgi beklesen günün her saati

İzlesem bütün mimiklerini

Gözüm görmez hiç triplerini

Nefes alışından iç çekişine dek

Eyeliner'ından sürmelerine ey

Ezberlemişken her şeyini

Böyle çekip gitmen bozar neşemi

Senin ağzın ne söylüyor

Kafan mı iyi neler duydum

Senin ağzın ne söylüyor

Beni yalnızlığımda boğdun

Senin ağzın ne söylüyor

Bela çiçeğim hepten soldun

Ağır kan kaybındayım ölüyorum

Çok erken oldu

Bela çiçeğim benim

Hem vadi hem bi nehir

Yerleşip gölgende soğuk bira içeyim

Deli kadınım benim

Kıvırcık şaçı beli

Deli ediyo beni tıpkı kendi

Al beni ser yoluna

Belki bu serseri gelir yola

Yangını harla sen harla daha

Nasıl mümkün olur gitmek sana

Ay ay ay

Kurak çöllerine düşsem

Durağında bi başıma insem

Sus konuşma yeter yeter

Bunları duymazdan gelicem

Senin ağzın ne söylüyor

Kafan mı iyi neler duydum

Senin ağzın ne söylüyor

Beni yalnızlığımda boğdun

Senin ağzın ne söylüyor

Bela çiçeğim hepten soldun

Ağır kan kaybındayım ölüyorum

Çok erken oldu