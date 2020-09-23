Sen Çal Kapımı yeni sezon 11. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı m

Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi hakkında Sen Çal Kapımı yeni sezon 11. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı, konuları merak edildi. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin, Serkan'a"Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit'i terk ederim" der ve Eda duyar.

Eda, Serkan'ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda'nın onu istemediğinden.

Eda, Serkan'dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir.

Eda'nın Serkan'a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir.

Eda'nın Serkan'dan uzaklaşması için son çare annesini arar.

Bir süre sonra Eda'ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan'a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Selin ve Ferit'in evlenme kararı Serkan ve Eda'yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit'i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda "Biz de evlenmeye karar verdik" yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.

Serkan'ın asıl derdi Eda'nın hayatından çıkmaması. Ama Eda'nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan'ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.

SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sen Çal Kapımı 20.00'de başlayacak.

SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen çal Kapımı 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin/Serkan Bolat

Hande Erçel/Eda Yıldız

Elçin Afacan/Melek Yücel

Melisa Döngel/Ceren Başar

Sitare Akbaş/Figen Yıldırım

Anıl İlter/Engin Sezgin

Evrim Doğan/Ayfer Yıldız

İsmail Ege Şaşmaz/ Kaan Karadağ

Neslihan/ Yeldan Aydan Bolat

Bige Önal/Selin Atakan

Çağrı Çıtanak/Ferit Şimşek

Alican Aytekin/Seyfi Çiçek