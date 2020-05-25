Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , konuk olduğu televizyon programında bir şehit kızının yazdığı mektubun içeriğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bakan Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde 7-8 yaşlarında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti.

"BABAMI ÇOK ÖZLÜYORUM, KANINI YERDE BIRAKMAYIN"

Evindeki bir odada yer alan dolapta şehit ailelerinden gelen mektupları ve fotoğrafları sakladığını belirten Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var. Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. 'Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca.' Şimdi tabii bu…"

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bu anlarda boğazının düğümlendiği ve konuşmakta güçlük çektiği gözlenen Bakan Soylu'nun daha fazla dayanamayarak ağladığı gözlendi.